Уникальный Aston Martin выставлен на продажу

В конце 2000-х тогдашний глава Aston Martin, Ули Бец, одобрил довольно необычный проект — выпуск городского автомобиля на базе Toyota iQ с эмблемой Aston Martin. Но один из клиентов компании предложил еще более безумную идею и заказал заводской проект по установке в этот крошечный автомобиль двигателя V8.

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Если вы помните, в 2018 году Super Cygnet произвел настоящий фурор на Фестивале скорости в Гудвуде, когда с громким ревом поднялся по подъездной дорожке к дому лорда Марча. Теперь этот единственный в своем роде автомобиль выставлен на продажу у специализированного дилера Nicholas Mee.

Автомобиль претерпел радикальные изменения. Взяв за основу стандартный праворульный Cygnet, инженеры Aston Martin полностью переделали его за десять месяцев. Они убрали крошечный 1,33-литровый 97-сильный двигатель Toyota и установили на его место 4,7-литровый V8 от Vantage S, выдающий 436 л.с. и передающий мощность на задние колеса через не самую удобную семиступенчатую роботизированную коробку передач Sport Shift с подрулевыми лепестками.

Эта замена не была простой, так как оригинальный Cygnet имел передний привод. В Aston Martin установили передний и задний подрамники от Vantage вместе с подвеской, что значительно увеличило ширину колеи, а внутри салона появился массивный тоннель трансмиссии.

В интерьере также можно найти каркас безопасности, ковшеобразные сиденья Recaro и карбоновую переднюю панель с полным набором приборов от Vantage.

С точки зрения характеристик Super Cygnet — настоящий монстр. Aston утверждает, что разгон до 100 км/ч занимает всего 4,2 секунды, а максимальная скорость может достигать 274 км/ч, если у вас хватит смелости разогнать его так сильно. На видеозаписи заезда в Гудвуде в 2018 году видно, что этот малыш действительно очень быстрый. Однако ближе к вершине трассы его начинает слегка заносить, что неудивительно при столь короткой колесной базе в 2020 мм.

Оригинальный владелец этого зеленого монстра проехал на нем всего 4700 км, но теперь решил с ним расстаться. Даже обычные Cygnet сегодня продаются в Великобритании дороже 28 000 фунтов стерлингов (3,2 млн рублей), в то время как Toyota iQ можно найти всего за 4000–5000 фунтов (460 000–580 000 рублей). Но этот экземпляр явно не обычный Cygnet, так что его цена изначально должна была быть высокой.

По информации из объявления Nicholas Mee, цена указана как POA (Price on Application — по запросу), но компания сообщила, что рассчитывает продать автомобиль за 450 000 фунтов (51,9 млн рублей).

Да, это огромные деньги. За такую сумму можно купить настоящий Aston Martin — пусть и не такой, который привлечет к себе столько внимания, как этот безумный малыш.