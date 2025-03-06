В России продают новый VW Polo калужской сборки

В Барнауле на продажу выставлен Volkswagen Polo седан, собранный в досанкционные времена на заводе в Калуге, сообщает портал "Автоновости дня".

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Владелец автомобиля пишет, что Polo был куплен в 2022 году у официального дилера. На учёт автомобиль не ставился, поэтому тот, кто купит, будет первым владельцем по ПТС.

Подробности об оснащении не приводятся, но указывается, что "Поло" представлен в комплектации Status, в которой автомобиль оснащался климат-контролем, зеркалами с электроприводом, круиз-контролем, пакетом обогревов, мультимедиа с сенсорным дисплеем, датчиками давления в шинах и так далее. Также в объявлении указано, что дилер установил много "допов".

Polo лифтбек оснащён 110-сильным двигателем 1.6 MPI и классическим автоматом. Цена - 2 315 000 рублей.

Новая Lada Vesta 2025 года выпуска с мотором 1.8 литра мощностью 122 л.с. и вариатором стоит в настоящее время от 1 600 000 до 1 966 000 рублей. Если всё же хочется иномарку, а не отечественный автомобиль, то можно рассмотреть к покупке Solaris HS, который со 123-сильным мотором и автоматом стоит сейчас 2 140 000 рублей.

Ранее "РГ" писала, что на бывшем заводе Volkswagen в Калуге теперь будут выпускать кроссоверы под брендом Tenet - те же Chery.