Автомобилистам напомнили, как правильно тормозить на извилистой дороге

Нюансы правильного торможения редакции Quto прокомментировала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

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Эксперт Трушкова: резкое торможение требует высокого мастерства. Не секрет, что при частом и интенсивном торможении тормозные диски и колодки нагреваются. Если температура превышает 300–350°C, тормозные колодки теряют свои свойства, а жидкость может закипеть. Это радикально снижает эффективность замедления... Извилистая дорога с частыми спусками и поворотами усиливает проблему.

Для безопасного прохождения извилистых дорог лучше использовать плавное торможение заранее, напоминает эксперт Трушкова. Этот стиль снижает риск перегрева тормозов, улучшает управляемость и минимизирует износ пары «колодка-диск».

А вот резкое торможение уместно только на коротких участках и требует высокого мастерства... К слову, перегретые тормоза можно распознать по вибрации педали, а также увеличенному тормозному пути.

Вообще, на извилистой дороге лучше использовать торможение двигателем, а если притормаживать педалью — то только короткими импульсами. При этом, чем круче поворот, тем раньше надо тормозить.

Если водитель чувствует запах горелых колодок, лучше остановиться на несколько минут, чтобы дать остыть тормозам, напоминает директор по сервису компании «Рольф».

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