Предпочтения покупателей премиальных машин изменились

В России зафиксирован рост интереса к европейским премиальным машинам. Эксперты «Авито Авто» проанализировали январские запросы пользователей платформы относительно премиальных автомобилей с пробегом стоимостью более 3 миллионов рублей и возрастом до 3 лет. Выяснилось, что наибольшим интересом пользовалась модель BMW X3. Эксперты отмечают, что средняя стоимость такой машины составила 10 453 000 рублей.

© Quto.ru

Бренд BMW в целом стал лидером этого рейтинга с долей 42,5%. Также россиян привлекала ещё одна немецкая марка — Mercedes-Benz (17,8%). В пятёрку также вошли Lexus (7,7%), Zeekr (7,5%) и Voyah (6,2%).

По динамике интереса лидирует Land Rover. Его популярность в сравнении с январём прошлого года увеличилась на четверть, что позволило модели подняться с 8-го на 6-е место в этом рейтинге. На две строки поднялся Lexus – с 5-го на 3-е место, оставив позади Voyah и Zeekr.

Три первые места по итогам января 2025 года занимают модели BMW — X3 с долей интереса 7,5%, X5 (6,5%) и BMW 5 серии (5,2%). Четвёртое и пятое место достались Voyah Free (5%) и Zeekr 001 (4,6%).

Директор направления «Автомобили с пробегом» Андрей Ковалёв отметил, что январь стал месяцем, когда предпочтения покупателей премиальных автомобилей значительно изменились. Теперь пользователи активнее интересуются европейским брендам, а бывшие лидеры (Voyah Free и Zeekr 001) уступили свои места моделям BMW.