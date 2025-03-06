Эксперт исключил возможность введения ОСАГО для электросамокатов

В России сейчас нет никаких правовых предпосылок для ОСАГО для электросамокатов. Ввести в России такую страховку ранее предложил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин.

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Предполагается, что эта мера должна помочь защитить всех участников дорожного движения и обеспечит компенсацию ущерба в случае аварии.

Для начала, говорит Шапарин, в России нужно создать единую систему регистрации электросамокатов, чтобы можно было оперативно и точно устанавливать собственников и конкретных пользователей. После этого появится понимание, «кому покупать полис и кто будет этим полисом закрывать ущерб».

Но в настоящее время нет никакой подобной системы.

«… поэтому все инициативы о страховке, о регулировании и так далее должны начинаться только после того, как мы приведём систему работы и эксплуатации электросамокатов в какую-то норму. Сейчас законодательство отсутствует, под контролем у государства только исключительно кикшеринг, поэтому, к глубокому моему сожалению, все эти инициативы повисают в абсолютном вакууме», — объясняет эксперт.

По его мнению, спустя какое-то значительное время Министерство транспорта РФ предложит концепцию регулирования частных электросамокатов, что начнёт менять ситуацию в положительную сторону.