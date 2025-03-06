В каких регионах РФ снизились цены на авто

Эксперты "Авто.ру оценка", изучив объявления о продаже новых автомобилей, выяснили, на какие модели сильнее всего изменились цены в феврале 2025 года.

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Как стало известно из поступившего в "РГ" пресс-релиза, средняя цена нового автомобиля по сравнению с январем увеличилась как у иностранных, так отечественных брендов.

В прошлом месяце активность в сегменте новых автомобилей продолжила свое замедление, а число активных объявлений сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. Показатель медианной стоимости автомобилей китайских марок достиг 3,74 миллиона рублей, что на 2,6% выше, чем месяцем ранее.

Средняя цена на отечественные машины поднялась на 1% - до 1,6 миллиона рублей. Существенно увеличилась стоимость моделей, привезенных по параллельному импорту, превысив значение в 9,4 миллиона рублей.

Сильнее всего снизились цены в Ульяновской (-10,4%), Оренбургской (-8,8%), областях и Ставропольском крае (-8,8%). Следом идут Красноярский и Краснодарский края, где снижение средней стоимости составило 5,7% и 4% соответственно. В целом по итогам февраля средняя цена снизилась в восьми регионах.

В столичных регионах в последний месяц зимы средняя стоимость нового автомобиля увеличилась. Так, в Москве она составила около 5 миллионов рублей, на 6% выше, чем в январе. В Санкт-Петербурге показатели оказались на отметке в 3,4 млн рублей или плюс пять процентов от январских значений.

Единственным отечественным автомобилем, который показал снижение цены в феврале этого года, оказался "Москвич 3". По сравнению с первым месяцем года его стоимость сократилась на 1,7% - до 1,83 млн рублей. Кроме него в модельном списке оказались седан Kaiyi E5 (-4,2%; 2,1 млн рублей), электрокроссовер Voyah Free (-2%; 6 млн рублей), минивэн Voyah Dream (-1,7%; 9,53 млн рублей) и Jetta VS5 (-1,5%; 3,18 млн рублей).

Рейтинг самых подорожавших за месяц новых автомобилей, официально представленных на российском рынке, возглавил седан Hongqi H5 (6%; 4,86 млн рублей). За ним идут Lada Largus (3,1%; 1,79 млн рублей) и кроссовер Haval F7, чья средняя стоимость увеличилась на 2,6% – до 3,27 миллиона рублей.

Ранее "РГ" писала о том, что продажи автомобилей в феврале установили 10-летний антирекорд.