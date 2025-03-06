Названо пять недооцененных иномарок за миллион рублей

На отечественном рынке представлено множество вариантов бюджетных автомобилей с пробегом, которые менее заметны на фоне популярных моделей. Как рассказал "Российской газете" руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев, внимания заслуживают пять машин стоимостью до миллиона рублей, которые могут стать альтернативой распространенным вариантам.

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Renault Megane второго поколения (2007-2009). Второй рестайлинг этой модели обходился покупателям дешевле, чем аналогичный Ford Focus. К достоинствам Renault Megane можно отнести экономичность в сочетании с практичностью, плавный ход за счет мягкой подвески, маневренность, систему торможения и шумоизоляция. Но есть и недостатки - это не самый вместительный багажник, относительно скромные размеры салона и проблемы с электрикой на автомобилях с большим пробегом.

Стоимость Renault Megane 3-го рестайлинга 2012 года начинается от 750 000 рублей.

Nissan Note представляет собой субкомпактвэн. Этот пятидверный автомобиль сочетает дизайн с практичностью и богатым техническим оснащением.

Преимущества модели включают практичность, конструкцию кузова и неприхотливые силовые агрегаты, не требующие значительных вложений при обслуживании. Салон, благодаря компоновке и колесной базе в 2600 мм, обеспечивает комфортное размещение пассажиров.

Стоимость Nissan Note начинается от 900 000 рублей.

Mitsubishi Lancer девятого поколения считается моделью японского бренда, созданной по канонам надежности и качества.

К достоинствам Lancer IX относятся салон с эргономикой, подвеска и трансмиссии. Двигатель объемом 1.6 литра и мощностью 98 л.с. способен при должном обслуживании преодолеть 450-500 тысяч километров без серьезных вмешательств.

Стоимость Mitsubishi Lancer IX 2008 года составляет около 700 000 рублей.

Chevrolet Lacetti, выпускавшийся с 2003 по 2013 годы, представляет собой среднеразмерный автомобиль класса C. Модель подходит как для городских условий, так и для загородных магистралей.

К плюсам можно отнести разнообразие кузовов - Chevrolet Lacetti был доступен как седан, молодёжный хэтч и практичный семейный универсал. У него просторный салон с плавностью хода, отличающей автомобиль от конкурентов.

Стоимость Chevrolet Lacetti 2012 года составляет около 799 000 рублей.

Ford Fusion, производившийся с 2002 по 2012 годы, сочетает черты компактного хэтчбека и городского кроссовера. Этот автомобиль пользуется спросом в сегменте автомобилей с пробегом благодаря практичности, технической простоте и стоимости.

Преимуществами модели являются надежные двигатели, ресурс которых при обслуживании достигает 300 000 километров, механическая коробка передач и ремонтопригодность, что дает возможность решать технические вопросы без полной замены агрегата.

Стоимость Ford Fusion 2012 года составляет около 870 000 рублей.

Выбор автомобиля с бюджетом до миллиона рублей может стать альтернативой более популярным моделям. Каждый из них обладает преимуществами: Renault Megane - экономичностью, Nissan Note - универсальностью, Mitsubishi Lancer - надежностью, Chevrolet Lacetti - разнообразием кузовов, а Ford Fusion - выносливостью агрегатов. При внимательном подходе к выбору и регулярном техническом обслуживании эти автомобили могут служить на протяжении еще многих лет, - отмечает эксперт.