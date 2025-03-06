ФАС проверит цены на Lada после жалоб таксистов

ФАС обещает проанализировать цены на автомобили Lada. Поводом для проверки послужило обращение Национального совета такси (НСТ) с жалобами на дороговизну продукции АвтоВАЗа. Само обращение в ход официально не пошло, так как оно составлено неверно, но цели своей достигло: антимонопольную службу заинтересовало ценообразование отечественного производителя.

© Motor.ru

В своем февральском обращении НСТ указал, что стоимость Lada Granta за 2021−2023 годы выросла почти в 1,6 раза, а Vesta — в 1,8 раза. При этом средняя цена машины эконом-класса в России увеличилась только на 28 процентов за то же время.

Таксисты отметили, что доля продукции АвтоВАЗа в таксопарках постоянно растет. Больше половины поступающих новых машин — это Lada, что «формирует финансовую зависимость» перевозчиков от АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ заявил, что он — не единственный и не доминирующий поставщик машин для такси, и в свою очередь обратил внимание на резкий рост цен на услуги такси. Что же касается стоимости Lada, то в прошлом году они подорожали на 4,3 процента — это в два раза меньше уровня инфляции, зафиксированного Росстатом.

Обращение НСТ связывали с возрождением дискуссии о локализации такси. В конце февраля сообщалось, что соответствующий закон готовят ко второму чтению. Таксисты отмечают, что он приведет к монополизации поставок автомобилей АвтоВАЗом.