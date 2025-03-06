В Узбекистане катализатор — это платная опция

В Узбекистане большая часть выпускаемых автомобилей отвечает эконормам «Евро-2». Покупатель нового автомобиля должен доплачивать, если хочет, чтобы автомобиль укомплектовали каталитическим нейтрализатором. Согласно сертификату Одобрения типа транспортного средства, даже современный кроссовер Chevrolet Tracker имеет экологический класс «Евро-2», то есть лишён катализатора.

В Узбекистане катализатор — это платная опция
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Как отмечает издание «Автострада», изучившее официальные документы из национальной системы сертификации автомобилей, все представители бюджетного класса местного производства имеют сертификаты Евро-2: это Chevrolet Cobalt, Chevrolet Lacetti, Chevrolet Nexia и Chevrolet Spark.

Экспортные варианты машин, которые производит компания UzAuto Motors, отвечают требованиям Евро-5. Но для местного рынка это — платная опция. Так, чтобы купить «экологичный» Chevrolet Tracker, нужно доплатить 3 136 000 сумов, что равнозначно 22 000 рублей.

Между тем, легендарный Бу Инге Андерссон покинул компанию UzAuto. Генеральный директор узбекского автогиганта завершил свою деятельность.

Автоэксперт
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