Женщины выбрали лучший автомобиль года

Лучшие автомобили в мире по мнению женщин: объявлен победитель конкурса. Итоги премии Women's Worldwide Car of the Year были подведены в преддверии Международного женского дня. Абсолютным победителем 2025 года женщины признали Hyundai Santa Fe, еще нескольким моделям достались призы в других категориях: городским автомобилем года выбрали MINI Cooper, лучшим компактным кроссовером стал электрический Kia EV3, а Porsche Panamera отметили за выдающиеся эксплуатационные характеристики.

Всего из 81 претендента победителями стали шесть моделей в разных номинациях. Помимо уже перечисленных автомобилей, призы достались Audi A6 e-tron в категории «Большой автомобиль» и Toyota Land Cruiser в категории 4х4. Специальный приз за разработки в области электрификации получил китайский концерн BYD.

Выбор Hyundai Santa Fe лучшим автомобилем года стал для многих неожиданным, так как далеко не всем пришелся по вкусу новый дизайн некогда популярного в России кроссовера. «Глобальный» Santa Fe предлагается либо с «атмосферником» 2.5 и восьмидиапазонным автоматом, либо с турбомотором того же объема и преселективным «роботом». Практически сразу после запуска у модели для рынка США обнаружили дефект — некорректную прошивку блока управления роботизированной трансмиссии. Так что Hyundai пришлось срочно отзывать все проданные экземпляры, которых к тому моменту насчитывалось более 13 тысяч штук.

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Возвращаясь к женской премии, в прошлом году лучшим автомобилем признали электрокроссовер Kia EV9. Семиместную модель выбрали за сочетание передового дизайна, быструю зарядку и аэродинамические характеристики.