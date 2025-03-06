Уникальный пикап на базе "Волги" выставили на продажу

Пикап на базе ГАЗ-24 Волга с аэрографией Покраса Лампаса продают за 8 млн рублей

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На российских классифайдах появилась объявление о продаже яркого автомобиля – это наделавший в последние годы довольно много шума красный пикап на базе советского автомобиля ГАЗ-24 Волга 1988 года выпуска. Проект выполнен в стиле Chevrolet El Camino – культовой модели, прославившейся из-за сочетания черт пикапа и купе.

Выполненный по его мотивам волговский пикап – машина известная: несколько лет назад блогер Академик делал на нее обзор, а автором аэрографии на стильном красном кузове числится знаменитый российский художник-каллиграф Покрас Лампас.

В объявлении указано, что автомобиль продает собственник. Машина находится в Санкт-Петербурге.

«Настоящая машина для драг-рейсинга, чтобы уходить сo светофора, дымя резиной», – говорится в описании автомобиля.

Также указывается, что проект строился в течение трех лет, за которые потребовалось разобрать пять автомобилей Волга, перешить салон и установить бензиновый 5,5-литровый двигатель V8 и АКПП от Toyota, передающую все 195 л.с. на задние колеса.

Пробег автомобиля на данный момент составляет всего 5 тысяч километров. Машина имеет оригинальный ПТС, по которому за ней числится лишь один владелец. Запрошенная продавцом цена составляет 8 миллионов рублей — на данный момент это один из наиболее дорогих, если не самый дорогой автомобиль марки Волга в России. Как считаете, дорого? Или самое то – за право владеть эксклюзивом?