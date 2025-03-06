Коврики по цене "Лады": сколько стоят коврики для Aurus

Стало известно, во сколько обойдутся владельцу Aurus Senat коврики в салон

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Приобретая отечественный лимузин представительского класса Aurus Senat, покупатель должен осознавать, что его ждут значительные расходы на одни только аксессуары.

Такой вывод напрашивается при анализе прайс-листов в рамках госконтракта на ТО Aurus Senat, его заключил ФКУ «Центр Поддержки» (обслуживает комплекс правительства в Москва-Сити) с ФГУП «НАМИ» (производитель Aurus).

Например, цена коврика для водителя составляет 110 197 рублей 69 копеек, во столько же обойдется и коврик для пассажира рядом. А цена ковра для пассажиров второго ряда составляет 183,9 тыс. рублей за штуку, но самым дорогим является покрытие в багажнике – 195,5 тыс. рублей. В итоге, стоимость комплекта из пяти ковриков обойдется владельцу люксового седана в 783,7 тыс. рублей (примерно за такую цену можно купить Lada с пробегом). Правда, есть и более бюджетный вариант ковролина – за 635 тыс. рублей.

Что касается агрегатов, то самой дорогой запчастью в Senat является двигатель V8 мощностью 598 л.с. – его разработали совместно с компанией Porsche. Его актуальная цена, согласно документации, – 10 926 166 рублей 7 копеек. Еще одним дорогим агрегатом лимузина является автоматическая 9-ступенчатая коробка передач – 5,2 млн рублей. За ремкомплект для ТО-1 для АКП нужно будет выложить 77 тыс. рублей.

Aurus Senat остается одной из самых дорогостоящих моделей на авторынке РФ, стоимость авто 2025 года выпуска на классифайдах стартует от 42 млн рублей. Седаны с пробегом предлагают по цене от 27 млн. рублей. Причем количество объявлений ограничено, а новые экземпляры продают только по предзаказу. Согласно данным «Автостата», по итогам 2024 года реализовано 121 лимузин Aurus (с учетом поставок в спецгаражи), это на шесть машин больше, чем в 2023 году.