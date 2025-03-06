Борис Титов считает, что китайские машины «явно» лучше европейских

Спецпредставитель Путина заявил, что китайские машины «явно» лучше европейских. Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов признался, что не пересел бы с китайской машины на европейскую.

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Он недоумевает, что теперь можно закупать в Европе, «кроме специфических продуктов».

«Яблоки у нас уже свои (раньше в Польше покупали), автомобили китайские явно лучше, то есть я бы уже сейчас не пересаживался на европейскую машину», — заявил Титов.

Но отметил, что России нужны самолёты.

«Пока Airbus и Boeing — это два единственных больших поставщика. Китай вышел с двумя самолётами, но все равно они во многом состоят из импортных деталей, поэтому, конечно, в авиации нам надо ещё сделать серьёзный шаг вперёд», — отметил он.

Всем желающим на российском рынке места хватит, потому что он «большой и динамично развивающийся», сказал Титов, отвечая на вопрос о возможном возвращении западных компаний.

По его словам, «всё будет меняться» из-за стремительного технологического развития.