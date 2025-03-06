Обзор Avatr 11 для российского рынка

Может ли китайский бренд создать по-настоящему премиальный автомобиль? И может ли такой автомобиль двигаться на электрической тяге? Changan на эти вопросы уверенно отвечает «да» своим Avatr 11, который теперь официально представлен на российском рынке. Самое время выяснить, чем полезен его официальный дилерский статус для покупателей.

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С премиальным электрокаром Avatar 11 мы познакомились еще летом позапрошлого года, и автомобиль произвел на меня очень сильное впечатление. Я тогда написал: «Никогда не думал, что у меня возникнет сожаление, что я не богатенький Буратино и что у меня нет уютного особняка в ближнем Подмосковье или Новой Москве», потому что именно для этой категории потребителей решение о покупке роскошного, мощного и очень быстрого электромобиля является достаточно органичным. Прошло полтора года – и многое изменилось.

Воплощение союза трех

Дело в том, что в 2023-м автомобили попадали в Россию исключительно в порядке параллельного импорта, а это накладывало целый ряд ограничений и на функциональность машины, и на ее гарантийную поддержку. Но китайские компании, похоже, переняли у русских манеру «долго запрягать, но потом быстро ездить». Как правило, перед тем, как принять какое-то серьезное решение – например, о вхождении на какой-либо рынок, они в течение длительного времени оценивают все обстоятельства и сопутствующие аспекты. Но, приняв, бросают на выполнение этого решения всю доступную интеллектуальную, финансовую и техническую мощь. Марка Avatr в этом плане – не исключение.

Сама по себе компания – это совместное предприятие Changan, CATL и Huawei, созданное в 2018 году. Changan взял на себя разработку платформ новых автомобилей, Huawei – все вопросы, связанные с электроникой, электрической частью и программным обеспечением, а CATL как крупнейший производитель автомобильных ходовых батарей – поставку аккумуляторов нужной емкости. Весной 2021-го было официально объявлено о регистрации компании под названием Avatar Technologies, а в августе – о премьере концепта Avatar E11. Внешность концепта была разработана в собственном дизайн-центре в Мюнхене, который возглавил Надэр Фагизаде, до этого 20 лет проработавший одним из ведущих дизайнеров BMW и отвечавший, в частности, за разработку кузовов 6-й и 7-й серий и спортивного родстера i8. В ноябре того же 2021 года была показана и серийная версия, при этом из названия марки выпала третья буква А, из названия модели – буква Е.

В любом случае наименование марки напоминает слово «аватар», что в переводе с санскрита означает «воплощение». На востоке любят символизм, и, по идее, автомобили Avatr должны воплощать в себе стремление, силу и энергию своих владельцев. Об этом должна напоминать и эмблема в виде невысокой асимметричной пирамиды, отдельные плоскости которой должны напоминать о «многогранности каждой индивидуальности и желании исследовать каждую версию собственного "я"».

Зовите его один-один

До России первые Аватры добрались в 2023 году, и произошло это, как мы помним, в порядке параллельного импорта: автомобили были закуплены у китайских дилеров. Еще полтора года ушло на то, чтобы оценить перспективы рынка, причем оценить вполне положительно – о наличии серьезного спроса на роскошные автомобили с электрическими и гибридными силовыми установками говорили сотни Voyah, Zeekr и Lixiang, появившиеся на улицах российских городов. В результате решение было принято: официальные поставки Avatr в Россию будут опираться на Changan Motors Rus как дистрибьютора, но при условии самостоятельного построения отдельной дилерской сети. В принципе, все логично: законы рынка требуют продавать дорогие автомобили отдельно от продукции массового сегмента.

Итак, на сегодня марка Avatr активно занимается построением собственной дилерской сети, привязанной к сети Changan, но все же отдельной. На текущий момент в крупных городах центра и юга нашей страны уже открыто два десятка официальных салонов, и в ближайшее время их количество должно удвоиться. При этом запланировано последовательное продвижение на восток – на Урал и в Сибирь. Одновременно создан базовый склад запасных частей, ведется активное обучение персонала… И первым на наш рынок выходит все тот же первенец марки, Avatr 11.

Кстати, в компании утверждают, что название марки как пишется, так и читается – «Аватр», а вот название модели – не «одиннадцать», а «один-один». В ближайшее время должен пройти процедуру сертификации еще один автомобиль – люксовый фастбек Avatr 12. Но пока что в салонах представлен только «один-один» в трех комплектациях – пятиместной заднеприводной за 6 950 000 рублей, пятиместной полноприводной за 7,5 миллиона и топовой четырехместной полноприводной за 7 800 000 рублей. То есть, по сравнению с 2023 годом цена на «официальные» автомобили стала несколько ниже, чем на «параллельные».

Один серый, другой белый…

Заднеприводная версия оснащается одним синхронным двигателем с постоянным магнитом, который имеет максимальную мощность 313 л.с. и может выдавать до 370 Нм крутящего момента, что позволяет разгонять машину до сотни за 6,6 секунды. Емкость батареи – 90 кВт⋅ч, и этого хватает на 575 км пробега (по циклу NEDC). В полноприводных версиях такой же задний электромотор дополнен передним асинхронным переменного тока, поднимающим общую мощность и отдачу до 578 л.с. и 650 Нм. Соответственно, и батарея таких версий имеет более высокую емкость (116 кВт⋅ч), и пробежать на одной зарядке они могут уже 625 км, и разгон до сотни занимает всего 4,5 секунды – и это несмотря на то, что полноприводные варианты тяжелее на 245 кг.

Кстати, платить транспортный налог из всех 578 «лошадок» придется только за 150. Электромобили облагаются налогом не по пиковой, а по так называемой максимальной 30-минутной мощности, а она составляет для заднеприводных версий 95 л.с., а полноприводных – 150.

Но привод, количество посадочных мест и емкость батареи – это не все, что может выбрать потенциальный клиент. Во-первых, это, конечно, цвет кузова. Их доступно семь: три глянцевых (белый, серый и черный), два «специальных глянцевых» (зеленый и песочный) и два матовых – белый и серый. В компании говорят, что клиентам особенно полюбились матовые цвета – все автомобили в них были распроданы еще до реального появления на складах дилерских центров.

Далее идет вариант оформления салона. Он обязательно будет двухцветным, с акцентами, подобранными для конкретного варианта. Это может быть сочетание черного с темно- или светло-серым, бордового с темно-синим или белого с фиолетовым. Любом случае руль и сиденья будут обтянуты натуральной кожей – либо сорта Nappa, либо Savannah.

Специально для России

Стоит отметить и ряд изменений, которые получили Avatr 11 для российского рынка. Во-первых, это расширенный набор «теплых опций», включающий в себя обогрев всех сидений, руля, зеркал и ветрового стекла. Лакокрасочное покрытие и сам кузов получили дополнительную защиту от механических повреждений и реагентов – увеличена толщина подстилающего покрытие полихлорвинидного слоя, что повысило уровень защиты кузова с достаточного для Китая LV2 до LV4.

Есть среди конструктивных изменений и такой бонус: в Китае четырехпоршневыми тормозными механизмами Brembo оснащаются только топовые комплектации, а в российской спецификации их получили все версии. Меньше будет и проблем с зарядкой: стандартные для Китая порты GB/T заменены на куда более распространенные у нас порты европейского стандарта CCS Combo 2. Кстати, лючок, открывающий доступ к зарядным портам, также снабжен сервоприводом.

Ну и самое главное. После теста «параллельного» Avatr 11 в 2023 году я сетовал на то, что самые полезные электронные функции автомобиля в России работать не будут – ни активный круиз, ни электронные помощники, которым служит целый арсенал электронных же органов чувств, включающий в себя 3 лидара, 6 радаров миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых датчиков, 13 камер с HD-разрешением и 34 датчика оценки режима движения. Теперь же вся электроника автомобиля полностью функциональна: работает и интеллектуальный круиз-контроль, и система удержания в полосе движения, и системы предупреждения о фронтальных и поперечных столкновениях и о столкновении сзади и при движении задним ходом.

Берем смартфон и рулим

Все программное обеспечение полностью русифицировано, и в меню на огромном экране вы не увидите ни одного иероглифа. Работают и системы интеграции со смартфонами на iOS и Android, но на всякий случай система включает и оффлайн-навигацию Petal Maps, которая учитывает и дорожную обстановку. Каждый автомобиль получает SIM-карту с доступом к мобильному интернету, которая активируется дилером сразу после продажи. А еще приложение Petal Maps имеет на экране значок, позволяющий в одно касание проложить маршрут к ближайшей зарядной станции.

Эта же SIM-карта обеспечивает полный доступ ко всем функциям автомобиля через мобильное приложение, которое можно установить на свой смартфон. Можно дистанционно включить обогрев или кондиционирование, задать температуру воздуха в салоне, открыть или закрыть двери – причем именно открыть или закрыть, а не просто отпереть или запереть, ведь, как вы помните, двери в Avatr 11 снабжены сервоприводами. Можно даже дистанционно управлять автомобилем – например, для того, чтобы загнать его в узкое парковочное место, находясь снаружи.

Сага про комфорт

В общем, каждый владелец может обеспечить для себя максимальный комфорт, причем в своем, индивидуальном понимании этого слова. Но и с общим комфортом в Avatr 11 – полный порядок. Во-первых, здесь радикально решен вопрос с традиционной для китайских автомобилей недостаточной длиной подушек передних сидений – она сделана регулируемой. В экземпляре, который я тестировал в 2023-м, такой опции не было. Естественно, максимальный комфорт для обитателей второго ряда дает четырехместная версия с двумя отдельными «капитанскими» креслами. Тут вообще все «по-взрослому»: полный набор электрорегулировок, возможность управления собственным микроклиматом… А еще спинки сидений первого ряда получили своеобразные узкие полочки, которые могут послужить поручнями и облегчить процесс посадки и высадки через довольно низкий проем задних дверей.

Ну и вообще, «Аватр один-один» – это про комфорт и эффектность. Например, корпус центрального динамика аудиосистемы, расположенный за главным экраном медиасистемы, имеет вид однообъемного гиперболоида вращения и почему-то вызывает в памяти такие непонятные слова, как «сингулярность», «орисфера», ну и вообще имена Римана и Лобачевского. Чтобы посторонние шумы не вмешивались в звучание аудиосистемы Meridian, внутри кузова смонтированы 22 звукопоглощающие перегородки. А с дорожными шумами борются штатные шины Continental c технологией ContiSilent, в которых внутренняя поверхность шин в зоне протектора покрыта шумопоглощающей пеной из полиуретана.

Гарантия на новых условиях

Ну и, само собой, с официальным дебютом у Avatr появилась и полноценная заводская гарантия. Теперь компания гарантирует исправность всех высоковольтных компонентов (батареи, тяговых электродвигателей и контроллеров) в течение 8 лет или 160 тысяч километров, а кузова и всех основных узлов и деталей – в течение 5 лет или 120 тысяч километров. При этом гарантия распространяется даже на такие расходные элементы, как фильтры климатической системы, тормозные колодки, реле и предохранители, а также щетки стеклоочистителя – правда, компания несет ответственность за их исправность лишь на 3 месяца или 5000 километров.