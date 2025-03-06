Названы пять минусов кроссовера BAIC X55

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал о минусах китайского кроссовера BAIC X55.

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«Кнопка аварийной сигнализации расположена на потолке. Странное решение с точки зрения эргономики. К тому же это просто опасно», - сказал Милешкин.

Кроме того, по словам эксперта, медиасистема находится в процессе доработки. В базовой комплектации нет никаких обогревов в салоне.

Есть и еще одна странная особенность. Выдвигающиеся внешние ручки дверей установлены на всех Х55. Но только в топовой комплектации для них заявлен электропривод.

Также подголовники на втором ряду интегрированные, что сильно затрудняет обзор назад.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

Ранее были названы три недостатка удлиненного BMW X1 китайской сборки.