В РФ продают новую Lada Vesta 2021 года

"Российская газета" нашла автомобиль для тех, кто говорит, что раньше было качество, раньше делали лучше: Lada Vesta без пробега, выпущенная в досанкционном 2021 году, оснащённая по высшему уровню и на агрегатах Renault-Nissan.

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Автомобиль выставлен на продажу в Удмуртской республике за 1 699 000 рублей. Это - Lada Vesta SW Cross. Для сравнения, диапазон цен на выпускаемые универсалы Vesta в кросс-версии составляет 1 879 000 - 1 958 000 рублей за авто на "механике" и 1 954 000 - 2 191 000 рублей - за машину со 122-сильным двигателем 1.8 Evo и китайским вариатором.

У Lada Vesta SW Cross из объявления установлен 113-сильный двигатель Renault-Nissan объёмом 1.6 литра и вариатор Jatco. Комплектация - максимальная на момент выпуска: Exclusive. Есть подогревы всех сидений, мультимедиа, сигнализация с автозапуском, два комплекта колёс на оригинальных легкосплавных дисках.

Пробег у машины - небольшой, всего 1,8 тысячи км. То есть мотор не прошёл даже "обкаточные" две тысячи километров. По словам владельца, автомобиль был куплен, но не эксплуатировался по определённым причинам и стоял в гараже.

Ранее "РГ" сообщила, что АвтоВАЗ начал продажи Lada Vesta с новой 6-ступенчатой МКП.