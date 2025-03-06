Средняя цена новой машины снизилась в восьми регионах России

Авторынок в феврале резко сократился, показав худший результат с мая 2023 года — 85,3 тысячи реализованных автомобилей. Вместе с тем машины продолжают дорожать. Средняя стоимость «китайца» достигла 3,74 миллиона рублей, что на 2,6 процента больше, чем в январе, подсчитали в «Авто.ру». Выросли цены также на отечественные и параллельно-импортные машины.

© Motor.ru

Автомобили российских марок в феврале подорожали на один процент, до 1,6 миллиона рублей в среднем. А наиболее чувствительно выросла цена на «серые» иномарки — на 8,4 процента, до 9,4 миллиона.

В ряде регионов, впрочем, средняя стоимость новой машины упала. Лидирует среди них Ульяновская область, где снижение составило 10,4 процента до средних 2,4 миллиона рублей. За ней следуют Оренбургская область (-8,8 процента и 2,82 миллиона рублей), Ставропольский край (-8,8 процента и 2,75 миллиона рублей), Красноярский (-5,7 процента и 2,58 миллиона рублей) и Краснодарский край (-4 процента и 3,36 миллиона рублей).

В Москве показатель ожидаемо вырос. В феврале средняя цена новой машины в столице составила 5,31 миллиона рублей, что на шесть процентов больше, чем в январе. Второе место по росту занял Санкт-Петербург с прибавкой в пять процентов (3,41 миллиона рублей).

Что касается моделей, то среди подешевевших лидирует «Москвич 3». Его средняя цена снизилась на 1,7 процента, до 1,83 миллиона. Kaiyi E5 убавил 4,2 процента (2,1 миллиона рублей), Voyah Free — 2 процента (6 миллионов рублей), Voyah Dream — 1,7 процента (9,53 миллиона рублей), Jetta VS5 — 1,5 процента (3,18 миллиона).

Сильнее всех подорожал седан Hongqi H5 (+6 процентов и 4,86 миллиона рублей). За ним идут Lada Largus (+3,1 процента и 1,79 миллиона рублей) и кроссовер Haval F7 (+2,6 процента и 3,27 миллиона).

Тем временем ФАС заинтересовалась ценами на Lada. Поводом послужило обращение Национального совета такси (НСТ): продукция АвтоВАЗа стремительно дорожает, а на нее приходится больше половины новых машин, поступающих в таксопарки.