Китайские электрокары захватывают мировые рынки

Китай в 2024 году выпустил более 13 млн машин на новых источниках энергии, по экспертным оценкам к концу года страна может занять 75% мирового рынка электрокаров. В России китайские электокары конкурируют по популярности с японскими, хотя среди продаж прошлого года лидирующие позиции занимает и "Москвич".

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Годовой объем производства автомобилей на новых источниках энергии превысил 13 млн единиц, говорится в докладе Госсовета КНР о работе правительства. Прошлой весной в документе отмечалось, что в 2023 году страна заняла 60% мирового рынка производства электрокаров.

Согласно аналитике Strategy Partners, по итогам 2024 года КНР увеличила свои показатели и теперь занимает 64% мирового рынка электрокаров, на втором месте идут страны ЕС (18%), а на третьем - США (11%). Но при этом отмечается, что несмотря на продвижении экологической повестки, электрокары занимают лишь 19% мирового рынка продажи автомобилей. Хотя эксперты и говорят о том, что в следующие 7-8 лет они обгонят по продажам традиционные авто.

Китайские электрокары - это ведущий тренд в мировом автомобилестроении ХХI веке, таким ведущим трендом в автомобилестроении ХХ века были немецкие машины с ДВС (двигателем внутреннего сгорания), говорит исполнительный директор Ассоциации развития электротранспорта Валерий Ситников.

"2025 год только начался, но задача на доминирование китайских электромобилей правительством Китая поставлена и реализуется. Помимо легковых электрокаров сейчас идет бурный рост производства легких коммерческих электромобилей (городских "рабочих лошадок"), которые становятся коммерчески выгодным и экологическим транспортом сегодняшних мегаполисов. С учетом этих машин, доля китайских электромобилей в мире приближается к 75%. И это происходит на фоне кризиса продаж и производства европейских электромобилей (и даже переориентации нескольких автоконцернов и "возврата" к производству автомобилей с ДВС)", - отмечает он.

Основным потребителем китайских электрокаров остается внутренний рынок и развивающиеся страны, хотя компании продолжают наращивать присутствие в Европе и США несмотря на обсуждение введений торговых барьеров и увеличением импортных тарифов, рассказывает младший научный сотрудник лаборатории количественного анализа экономических эффектов Института Гайдара Дмитрий Евдокимов.

Доля России на мировом рынке электрокаров пока невелика, по итогам 2024 года зарегистрировано около 60 тыс. электрокаров (это без учета гибридов), говорит Ситников. По его данным, в стране пока преобладают японские Nissan (16,7 тыс. электромобилей), китайские Zeekr (11,2 тыс. электромобилей) и американские Tesla (6.7 тыс. электромобилей).

"Но ситуация динамично меняется. Так в 2024 году продано 17,8 тыс. новых (до трех лет) электрокаров. А здесь такие лидеры продаж - китайский Zeekr (7713 машин, а всего китайских электромобилей разных марок - 9910 машин, 55% от всех продаж), на втором месте - наш "Москвич" (1805 машин, а всего российских электромобилей, включая Evolute и "Амберавто", - 3035 машин, 17% от всех продаж), на третьем месте Volkswagen - 1048 машин", - рассказывает он.

Руководитель проектов практики "Промышленность и технологии" Strategy Partners Дмитрий Распопов отмечает, что с возможным приходом лидера китайского рынка BYD доля китайских брендов ещё больше может увеличиться.

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Как и во многих других странах, в России в 2021 году была принята Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта до 2030 года. Согласно этому документу, до 2030 года количество российских электрокаров на внутреннем рынке должно быть не менее 10% общего объема производства транспортных средств. В общем в стране к 2030 году должно быть около 250 тыс. электрокаров. Сейчас по экспертным оценкам, их около 81 тыс., но по сравнению с 2023 годом рост составил 125%.

"В России существуют планы по развитию электротранспорта, хотя они менее амбициозны по сравнению с аналогичными инициативами в других странах, особенно в Китае. Учитывая динамику зарубежных рынков, предпосылки для значительного увеличения доли российского рынка пока отсутствуют. Весь российский автомобильный рынок существенно уступает по масштабам рынкам Китая, Европы и США, что ограничивает потенциал роста его доли на мировой арене", - говорит Распопов.

По данным на конец 2024 года в России произведено 9.3 тыс. электромобилей, сейчас в основном речь идет о сборе китайских прототипов с добавлением российских наработок, отмечает Ситников.

"Реализуются задачи - делать оригинальные аккумуляторы, оригинальные электродвигатели. На подходе полностью отечественный электромобиль - "Атом". Но для конкуренции в мире с китайскими, европейскими и американскими электромобилями надо пройти еще большой путь", - считает он.

Доля электромобилей у нас будет расти, как и во всем мире, хотя в последнее время эта тенденция везде существенно замедляется, говорит Ситников. На первом этапе свою роль сыграло мощное продвижение преимуществ электромобиля (экология, дешевизна эксплуатации, цифровые технологии), но для более массовых потребителей на первый план выходят пока не решенные проблемы - дороговизна по сравнению с аналогичной моделью с ДВС, долгий процесс зарядки (несколько часов), отсутствие достаточной инфраструктуры для быстрой зарядки, чрезмерная зависимость от цифровых технологий и небольшой истории жизни электромобилей (за сколько лет разрядится аккумулятор и сколько будет стоить его замена?), отмечает эксперт.