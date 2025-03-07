Названы уязвимости, из-за которых китайские машины легко угнать

«Цезарь Сателлит» объяснил, насколько легко угнать китайский автомобиль. Главная слабость — простой доступ к цифровой шине автомобиля. Обычно штатный разъём для подключения диагностических сканеров находится под рулевой колонкой. Через него угонщик способен записать в память автомобиля дополнительные ключи, которые машина будет считать родными.

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Более совершенные «программаторы» подразумевают способы подключения и последующее программирование без проникновения в салон (например, в районе фар). Такие устройства легко купить через интернет, а их стоимость начинается от 100 000 рублей. Для автомобилей европейских марок аналогичные стоят от миллиона.

Ещё один минус — слабая криптостойкость радиоканала бесключевого доступа. Чтобы воспользоваться этим, один злоумышленник должен находиться около автовладельца и дистанционно считывать сигналы штатного ключа ретранслятором, а второй через ответную часть открывать и заводить автомобиль.

Как сэкономить на ОСАГО

Более продвинутые устройства, находясь около техники азиатских марок, активирую бесключевой доступ и в течение минуты взламывают радиоканал. После чего штатные электронные системы начинают воспринимать данное устройство как родной ключ, отчмеают эксперты компании «Цезарь Сателлит».

Между тем, страховщики подвели итоги 2024 года: самым угоняемым автомобилем стал Chery.