Душевное состояние в момент нарушения ПДД может повлиять на суд. Проблемы в семье, кредиты, ипотека, потеря работы — всё это причины для затяжного стресса и апатии, в лучшем случае, а в худшем — депрессии. Основатель Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин настоятельно рекомендует избегать управления автомобилем при наличии серьёзных стрессовых ситуаций. В противном случае, к такому «богатому» списку проблем может добавиться ещё одна — лишение прав.

В судебной практике бывали случаи, когда состояние апатии, стресса иди депрессии приводило автолюбителя к нарушению ПДД. Например, к выезду на встречную полосу, что и произошло недавно с жителем подмосковной Коломны Василием. Теперь он может быть лишён водительских прав.

По словам правозащитника, душевное состояние водителя может повлиять на решение суда. Тяжёлые личные или семейные обстоятельства негативно отражаются на психическом состоянии автолюбителя. В случае нарушения, судья может учесть их в качестве смягчающих и назначить минимальное наказание.

Например, если санкции требуют лишения права управления или штрафа, суд может ограничиться только штрафом. Но для этого нарушителю придётся документально подтвердить факт тяжёлых жизненных обстоятельств.

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Это может быть недавняя запись в трудовой книжке об увольнении, справка из банка о наличии нескольких кредитов и/или ипотеки, документ из медицинского учреждения о тяжелой болезни у ближайшего родственника (или у самого нарушителя), свидетельство о недавнем расторжении брака или смерти близкого человека.

Если водитель наблюдается у психолога по поводу своего апатичного состояния, принимает прописанные им препараты, то об этом также стоит сообщить суду, приложив соответствующие справки, выписки, рецепты. В ничем неподтверждённые рассказы о трудном периоде в жизни суд точно не поверит.