В России подорожают подержанные машины премиального класса

В России подержанные машины премиального класса подорожают с 1 мая на 25%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на постановление правительства России.

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Речь идет об исключении лазейки для дешевой растаможки машин в Белоруссии или Киргизии — теперь будет работать новая система расчета утилизационного сбора для автомобилей, ввезенных в Россию из стран — участников ЕАЭС.

«При ввозе автомобиля в Россию резко усложнится порядок подсчета платежей. Владельцу придется доказывать цену машины при покупке за рубежом», — пояснил эксперт по подбору машин Роман Трофимов.

Вторичным последствием постановления правительства России станет сокращение доли «серых» перекупщиков на автомобильном рынке в стране. Дело в том, что из-за параметров реформы стоимость подержанных автомобилей премиального класса возрастом от трех до пяти лет может вырасти на 25%, в среднем на 1 млн рублей.

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Также глава ассоциации российских автомобильных дилеров «РОАД» Алексей Подщеколдин высказал мнение о том, что изменение курса доллара в России не повлияет на стоимость автомобилей.

Ранее стало известно, когда подорожают новые китайские автомобили.