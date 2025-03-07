Настоящий рок-н-ролл: универсалы Chevrolet Corvette

На первый взгляд, сочетание «Корвет» и «универсал» пахнет бредом и ересью. Но ведь речь пойдет не о пятидверной имитации с чертами культовой модели, а настоящем Chevy Corvette, который не погнушался прихватить с собой «рюкзачок» для увлекательного путешествия. Иначе говоря, сегодня тема — крутые и классные шутинг-брейки. Традиция зародилась еще в середине пятидесятых и фактически существует по сей день. Мы с большим удовольствием и интересом распутали исторический клубок.

© Motor.ru

Формат трехдверных спортивных «сараев» (в англоязычных странах их называют shooting brake) — это, говоря, языком кулинарии, аналог черного перца. Подходит к любому блюду.

Дело в том, что в классическом варианте они изготавливаются на базе серийной продукции и частенько превосходят ее по красоте. Достаточно, чтобы талантливый дизайнер сделал пару взмахов карандашом, и вот уже знакомый образ преображается, сверкает новыми гранями и нисколько не отталкивает.

© GM Heritge Center

Первый эксперимент по трансформации Chevy Corvette в транспорт для выездов на пикники датируется 1954 годом. Выставку Motorama в Нью-Йорке посетил концептуальный шутинг-брейк Nomad на базе новейшего на тот момент родстера первого поколения. Автор облика — великий Харли Эрл, главный художник General Motors и инициатор идеи спорткара «Project Opel», который впоследствии превратился в серийный Corvette.

© Chevrolet

Возникает вопрос, почему General Motors не запустила серийную сборку готового автомобиля с шикарным стайлингом и интерьером на шестерых. Американские источники отмечают, что решение концерна связано с проблемами товарной модели. На старте своей карьеры она, прямо скажем, не блистала качеством. Страдала от протечек крыши, самопроизвольного открывания дверей во время движения и прочих неприятных моментов. Сперва родстеры приходилось собирались вручную, из-за чего ранние экземпляры могли отличаться друг от друга, даже несмотря на одинаковый цвет кузова и салона, а также идентичный набор опций. Наконец, прямо скажем — Corvette не обладал захватывающими техническими характеристиками. В результате спрос снизился, а будущее новинки не выглядело особенно радужным. Поэтому Nomad отошел на второй план.

© GM

© GM

© Chevrolet

© Chevrolet

Дальнейшая судьба имени Nomad сложилась довольно необычно — оно все-таки приклеилось к шутинг-брейку и с 1955 по 1957 год принадлежало моднейшей версии Chevrolet Bel Air. В дальнейшем оригинальности поубавилось. Nomad обернулся флагманским пятидверным «сараем». Уже совсем скоро, к концу пятидесятых он породнился с линейкой Impala и в начале следующей декады временно сошел со сцены. Название ненадолго возродили для универсала 1968–1972 годов на шасси среднеразмерного Chevelle.

© GM

© GM

© GM

© GM

Как ни странно, никакого отношения к первому не выставочному, а именно ездовому шутинг-брейку Corvette фирма-производитель не имеет. Однажды к кастомайзеру Чаку Миллеру заявился Уриэль Джонс, барабанщик рок-группы Funk Brothers с неожиданной просьбой. Парень владел новеньким «Корветом» и хотел переделать его для… транспортировки музыкального инвентаря. Звучит странно, но логично. Согласитесь, как-то странно приехать на концерт за рулем огромного неуклюжего «сарая» для семейных поездок в супермаркет и выгружать из него разные принадлежности.

© Weepin Track

© EBay

© EBay

© EBay

© EBay

По информации Corvette Magazine, Миллер попросил Гарри Брэдли, промышленного дизайнера и создателя машинок Hot Wheels для Mattel переосмыслить образ. Тот сполна удовлетворил пожелание. А затем придумал еще один shooting brake для калифорнийца Майка Беттертона и довел концепцию до крайности. Спорткар c фарами во всю ширину капота, заходящими на крышу окнами и задним фонарем от Ford Thunderbird 1971 года смотрится практически заводским. Доступ в багажник открывает только узкое заднее стекло. Не факт, что это очень удобно, но красота требует жертв. И средств — Беттертон выложил 25 тысяч баксов. На постройку ушло три года.

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

Известен еще один вариант Миллера, на сей раз в редком исполнении с глухими стенками багажника. «Фургон» Panelwagon отнюдь не ужасный, даже прикольный! Толику оригинальности добавлял отказ от подъемных фар (основная оптика спрятана за решетками в бампере) ради пущей зализанности передней части. Впрочем, серьезный недостаток тоже имеется: грузовая надстройка лишена отдельной двери, что здорово ограничивало функциональность автомобиля. Попасть в багажник можно несколько изуверским и нелепым способом — откинув вперед кресло водителя и пассажира.

Следующий ход сделал Джон Гринвуд. Для обывателей, особенно по другую сторону Атлантики он — «некто Джон Гринвуд». Но американские фанаты Corvette знают его как гонщика, инженера, предпринимателя и создателя трековых снарядов. Маэстро, покинувший наш мир в 2015-м, трижды участвовал в 24-часовом марафоне в Ле-Мане. стал чемпионом шоссейно-кольцевого первенства Trans-Am сезона 1975-го и в том же году выиграл поул-позицию в «24 часах «Дайтоны»».

© RM Auctions

© RM Auctions

© RM Auctions

© RM Auctions

© RM Auctions

© ACO Archive

Джон Гринвуд взялся прокачивать Corvette еще в шестидесятых, будучи подростком. Его достижения в свое время так впечатлили конструктора и одного из ключевых специалистов в судьбе «Корвета» Зору Аркус-Дунтова, что через него эксперт заручился поддержкой завода. Так появилось, пожалуй, одно из самых его знаменитых творений Гринвуда — монстр по прозвищу «The Spirit of Le Mans» для гонок IMSA и 24 часа Ле-Мана. В легендарном суточном марафоне «Бэтмобиль» Гринвуда проехал всего 29 кругов и выбыл из-за утечки топлива. Впрочем, зрители запомнили его надолго! Безумный внешний вид, ревущий двигатель и свыше 350 км/ч на прямой Mulsanne произвели неизгладимое впечатление.

© Cars&Classics

© Cars&Classics

© Cars&Classics

© Cars&Classics

© Cars&Classics

На фоне спортивных устремлений работа над универсалом выглядит пустяковым занятием в субботу вечером на расслабоне под стаканчик ледяного чая и рок-н-ролльные мотивы Литтл Ричарда. Это не так — Гринвуд также занимался улучшениями дорожных автомобилей, и его вариант получился ничуть не хуже миллеровского шутинг-брейка.

Как заправиться, чтобы сэкономить время и получить бонусы

Начнем с того, что эстетически Corvette дяди Джона прекрасен. За основу взяли рестайлинговый третьего поколения с пластмассовыми аэродинамичными бамперами (после 1974 года выпуска), что в некотором смысле облегчило задачу и подсказало правильный путь. Например, угол наклона стоек совпадает со скосом задней части кузова. Естественно, универсал обрел поднимающееся стекло, значительно облегчавшее доступ в грузовой отсек. Похожая на правду легенда гласит, что Гринвуд затеял шутинг-брейк для пикников со своей подругой. Перед выполнением житейских задач Sportwagon во всей красе предстал на тюнинг-выставке SEMA и привлек к себе немало внимания. Поговаривают, построено 20-25 экземпляров, в том числе при участии фирм ACI (American Custom Industries) и Eckler’s. И как минимум один из них — с посадочной формулой 2+2.

© Robban Aften

Greenwood Corvette Sportwagon давно предан забвению, чего не скажешь про AeroWagen тюнинг-ателье Ривза Коллэвея — красавчик многократно светился на разных профильных интернет-сайтах и достоин считаться произведением кастомного искусства.

© Callaway Cars

© Callaway Cars

© Callaway Cars

© Callaway Cars

© Callaway Cars

© Callaway Cars

Callaway Cars поупражнялась над спорткупе седьмой итерации, совместив творческий процесс с рациональным взглядом. Практичность поставлена во главу угла, причем речь не только об эксплуатации и вместительности, но и легкости трансформации. Углепластиковая задняя часть стоимостью около 15 тысяч долларов выполнена как bolt on элемент — устанавливается на C7 без лишних манипуляций. Кроме того, любой Corvette можно превратить в шутинг-брейк — как уже прокачанный тюнерами, так и стандартный. Такой вот бюджетный Ferrari GTC4Lusso.

© Hotcars

© Hotcars

© Hotcars

© Hotcars

© Hotcars

Забавно, что шутинг-брейк Corvette до сих пор не дает покоя творческим личностям и сильно тревожит их умы. Например, художник интернет-сайта Hotcars виртуально превратил современный Stingray C8 в стремительный трехдверный экспресс. Дизайн, пропорции, деталировка — все на высоте! Есть, правда, одно «но»: нынешний Corvette среднемоторный, что исключает возможность трансформации в нечто практичное и функциональное. Зато на дорогах полно прежних «Корветов» с традиционной компоновкой. Как говорится, строй — не хочу!