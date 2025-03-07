Эксперты нашли лазейку, как «лишенным» водителям вернуться за руль

Эксперт Шапарин: в законе «О безопасности дорожного движения» есть просчёты. Федеральный закон от 10.07.2023 № 313-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения"» вступил 1 апреля 2024 года. И он даёт возможность гражданам России на протяжении года управлять автомобилем, имея иностранное водительское удостоверение.

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«В законе не указано, может или не может это делать гражданин РФ, уже имеющий ациональные права. Это не просто лазейка, а огромная законодательная дыра, которая позволят наркоманам и алкоголикам вернуться на дороги на год», — отметил вице-президент НАС Антон Шапарин.

По его мнению, в законе должно быть чёткое указание, что лица, уже обладающие водительским удостоверением, не могут получить и использовать иностранные водительские удостоверения. Сейчас эксперт требует оперативного внесения поправок.

Появление таких лакун, считают специалисты НАС, возможно из-за некачественной подготовки проектов нормативных актов. Если бы на этапе подготовки привлекалось экспертное сообщество, не нужно было бы закрывать такие лазейки.

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И ещё одно экспертное мнение. В ряде случаев перевозка различных грузов может обернуться для водителя уголовной ответственностью. О правилах транспортировки россиянам напомнила адвокат Елена Кудерко.