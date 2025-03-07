Эксперты нашли лазейку, как «лишенным» водителям вернуться за руль

Эксперты нашли лазейку, как «лишённым» водителям вернуться за руль
Эксперт Шапарин: в законе «О безопасности дорожного движения» есть просчёты. Федеральный закон от 10.07.2023 № 313-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения"» вступил 1 апреля 2024 года. И он даёт возможность гражданам России на протяжении года управлять автомобилем, имея иностранное водительское удостоверение.
«В законе не указано, может или не может это делать гражданин РФ, уже имеющий ациональные права. Это не просто лазейка, а огромная законодательная дыра, которая позволят наркоманам и алкоголикам вернуться на дороги на год», — отметил вице-президент НАС Антон Шапарин.
По его мнению, в законе должно быть чёткое указание, что лица, уже обладающие водительским удостоверением, не могут получить и использовать иностранные водительские удостоверения. Сейчас эксперт требует оперативного внесения поправок.
Появление таких лакун, считают специалисты НАС, возможно из-за некачественной подготовки проектов нормативных актов. Если бы на этапе подготовки привлекалось экспертное сообщество, не нужно было бы закрывать такие лазейки.
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И ещё одно экспертное мнение. В ряде случаев перевозка различных грузов может обернуться для водителя уголовной ответственностью. О правилах транспортировки россиянам напомнила адвокат Елена Кудерко.