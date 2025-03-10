Урал готовит грузовики с новой кабиной

«Авторевю» поделилось снимком прототипа самосвала с невиданным дизайном. Капот украшает надпись «Урал», однако признать российский грузовик непросто, ведь кабина импортная! Её планируют закупать у китайского поставщика автомобильных компонентов Qixing. Отличия от актуальных бескапотных кабин Iveco разработки 1980-х годов — улучшенная эргономика салона и просторное спальное место.

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В каталоге Qixing Group есть аналогичная кабина, и даже фотография интерьера с развёрнутой к водителю центральной консолью. В настоящий момент Урал использует на гражданских грузовиках кабину Iveco Turbotech начала 1980-х: она полностью локализована в России, но морально устарела.

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В серию грузовики Урал с китайской кабиной должны пойти в этом году. Другая важная обновка — переход на российские мосты, хотя сейчас в основном закупаются китайские. Генеральный директор Урала Павел Яковлев анонсировал оба апгрейда ещё осенью 2023 года, однако презентация до сих пор не состоялась.

Как сэкономить на ОСАГО

Прошлым летом генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин заявил, что доля гособоронзаказа занимает до 70-80% в структуре производства автозавода Урал. У челнинского автогиганта зависимость от армейских заказчиков меньше: на нужды военных уходит около 30% продукции.