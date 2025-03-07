В РФ оценили готовность отказаться от китайских авто

Количество россиян, которые предпочитают корейские, европейские и отечественные машины китайским, оказалось по-прежнему очень велико. Это показало исследование, проведенное финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Опросив две с половиной тысячи автовладельцев, эксперты выяснили, что 21 процент ждет возвращения в Россию корейских брендов. Эти участники опроса признались, что откладывали покупку нового автомобиля с тех пор, как корейские производители покинули российский рынок. Кроме того, еще два процента заявили, что поторопились купить китайский автомобиль, но готовы, когда представится возможность, избавиться от него и пересесть на «корейца». Пять процентов также хотели бы обзавестись автомобилем корейской марки, но не могут, так как им надо расплачиваться по уже взятому автокредиту.

Помимо этого выяснилось, что 14 процентов уже стали обладателями транспортного средства корейского производства. А 26 и 21 процент заявили, что ездят исключительно на европейских и российских автомобилях соответственно.

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И лишь 11 процентов признались, что за время действия санкций купили китайскую марку и не готовы от нее отказаться.

Ранее появился прогноз, что японские и корейские машины могут возвратиться в Россию уже в конце 2025 года.