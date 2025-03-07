Стало известно, сколько россиян ждут возвращения корейских авто

Значительная часть россиян откладывает покупку автомобиля, ожидая возвращения в нашу страну корейских автомобильных брендов. Об этом сообщает«Лента.ру» со ссылкой на результаты исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру».

© Газета.Ru

«Опросив 2,5 тыс. автовладельцев, эксперты выяснили, что 21% ждет возвращения в Россию корейских брендов. Эти участники опроса признались, что откладывали покупку нового автомобиля с тех пор, как корейские производители покинули российский рынок», — отмечается в публикации.

Еще 2% опрошенных признали, что поторопились приобрести китайскую машину и готовы отказаться от нее и пересесть на корейскую, если такая возможность появится. Еще 5% опрошенных сообщили о желании приобрести корейский автомобиль, но отсутствии возможности это сделать, из-за того, что нужно выплатить прошлый автокредит.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

О покупке в период санкций китайской машины и неготовности от нее отказаться сообщили 11% опрошенных, 21% ездит на российских автомобилях, 26% — на европейских.

Ранее стало известно, что женщины тратят на ремонт машины больше, чем мужчины.