В России обрушился импорт одного вида автомобилей

По итогам прошлого месяца в Россию завезли 16,2 тысячи новых легковых автомобиля. Об этом сообщило агентство «Автостат».

В России обрушился импорт одного вида автомобилей
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Достигнутый результат оказался на 73 процента ниже того, что фиксировали в феврале 2024 года, и вдвое меньше, чем в январе этого. Что касается импорта подержанных автомобилей, то февральское значение составило 18,5 тысячи. Это на 20 процентов меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Относительно января объемы завоза упали на пять процентов.

При этом лидером среди брендов по объему импорта автомобилей с пробегом оказалась Toyota. В основном подержанные автомобили завозили из Японии (53,4 процента), Южной Кореи (20 процентов) и Китая (9,6 процента).

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Ранее сообщалось, что 78 процентов российских автовладельцев не планируют покупать в 2025 году новую машину. Лишь 22 процента признались, что собираются приобретать или менять автомобиль. Из них лишь каждый четвертый намерен обзавестись новым транспортным средством. Трое остальных отдадут предпочтение подержанной машине.

Автоэксперт
Toyota