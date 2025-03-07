Автовладельцам рассказали, по каким признакам вычислить перекупщика на рынке

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Настоящий владелец автомобиля без труда выдаст исчерпывающую информацию о пробеге машины, сроках замены масла и состоянии различных узлов и агрегатов. Эксперты издания Pravda.Ru рассказали, как вычислить перекупщика на рынке.

Перекупщики стали все чаще маскироваться под владельцев автомобилей, чтобы продать машину подороже и скрыть наличие проблем. Обычно при телефонном разговоре перекупщики неуверенно отвечают на вопросы о пробеге и возможных проблемах транспортного средства. Если продавец путается в фактах или пытается увести разговор в сторону – это тревожный сигнал, предупреждают эксперты.

«Слишком профессиональная подача должна насторожить. Объявления перекупщиков обычно выглядят безупречно: качественные фото, подробное описание, "идеальное" состояние. Странные формулировки – когда вместо "я владею машиной 5 лет" звучит "автомобиль хороший, ухоженный, полностью обслужен", скорее всего, перед вами перекуп», – объясняют эксперты.

Разоблачить перекупщика при личной встрече намного проще, если по документам автомобиль несколько раз перепродавался за короткий период времени, это должно насторожить. Зачастую такие сделки оформляют через второй или третий договор купли-продажи. Перекупы стараются выбрать вечернее время для осмотра машины – в сумерках проще скрыть дефекты.

Можно ли использовать масло 5W-40 вместо 5W-30

Если продавец размытыми фразами говорит о пробеге, не знает, когда точно менялось масло в машине и в каком состоянии подвеска – это перекупщик. Если продавец машины слишком «мягко стелет», всячески нахваливая автомобиль – такая подача выдает перекупщика. Настоящий владелец всегда говорит четко и по делу, он не станет рекламировать собственную машину, как менеджер автосалона.