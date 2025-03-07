Доступный семейный кроссовер Skoda привезли в Россию

В РФ появились в продаже новые кроссоверы Skoda Kodiaq по цене от 2,95 млн рублей

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В Россию продолжают по параллельным каналам поставлять популярные семейные кроссоверы Skoda Kodiaq, цены начинаются от 2 950 000 рублей. За столько автомобиль можно заказать во Владивостоке с пакетом документов, необходимых для постановки на учет.

Предлагается кроссовер с 1,5-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором и передним приводом. У кроссовера есть двухзонный климат-контроль, кожаный салон, кожаный мультируль и прочее.

Переднеприводный Kodiaq с 2,0-литровым 186-сильным турбомотором другая компания из Владивостока доставит за 3 170 000 рублей. У этого авто будет кондиционер вместо климат-контроля и простые литые диски.

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Skoda Kodiaq с 220-сильным 2,0-литровым турбомотором и полным приводом в Барнауле из наличия предлагают за 3 770 000 рублей, в Москве, Казани, Новосибирске и Кемерово аналогичный автомобиль стоит 4 100 000 – 4 170 000 рублей. Также новые Skoda Kodiaq продают во многих других городах России.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый доступный семейный кроссовер Toyota появился в России.