В России появится новый кроссовер с бензиновым ДВС

Новый кроссовер Nordcross 001 на базе Lynk ＆ Co 09 получил ОТТС в России

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Первый автомобиль под новым брендом Nordcross сертифицировал в России дистрибьютор марок Knewstar и Belgee в РФ «Слава Моторс Рус». Об этом сообщают СМИ со ссылкой на свои источники.

«Речь идет о перелицованном кроссовере Lynk & Co 09 в бензиновой модификации. Производить машину будет завод Heilongjiang North Special Purpose Vehicle в провинции Хэйлунцзян», – пишут СМИ.

По словам источников в дилерском сообществе, в России новинку будут продавать под названием Nordcross 001, старт продаж запланирован на первую половину июня текущего года.

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Под бренд Belgee перешла часть моделей китайской марки Geely, производство автомобилей наладили на мощностях завода в Белоруссии. Бренд Nordcross зарегистрирован в 2024 году, по документам у него такое же юрлицо «Слава Мотор Рус».