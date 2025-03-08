Водителям объяснили, как реагировать на провокации ГАИ

Российские водители, которые сталкиваются с неожиданными и провокационными вопросами от инспекторов ГАИ, обязательно должны сохранять спокойствие. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на адвоката, преподавателя Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилла Данилова.

По его словам, автомобилистам следует не нервничать даже при неприятном разговоре с гаишником, выполнять только законные требования инспектора и настаивать на проведении конструктивного диалога. Инспектор ГАИ сначала должен представиться, назвав свою должность, звание, фамилию, а также показать служебное удостоверение. После этого должна быть озвучена причина остановки автомобиля.

«В случае привлечения водителя или пассажира в качестве свидетеля либо понятого инспектор обязан разъяснить им права и обязанности», — пояснил Данилов.

Если гаишник задает провокационные вопросы, то водителю нужно уточнить, о чем конкретно идет речь. По словам юриста, в случае оформления документов о нарушении это можно указать в тексте.

До этого в Томской области начальник городской ГАИ избил соседку и ее мать. Инцидент произошел 20 ноября 2024 года.

По словам потерпевшей, она сделала своему соседу — начальнику ГАИ города Асино Евгению Михайлову замечание о шуме. Мужчина вернулся с женой после празднования ее дня рождения.