Гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова в интервью Drom.ru заявила, что избыточный объём автомобилей из Поднебесной убьёт дилерский бизнес. Топ-менеджер холдинга отметила: российские дилеры создали рабочую группу совместно с Минпромторгом, чтобы изменить ситуацию. Светлана Виноградова согласилась: цели рабочей группы противоречат интересам китайских брендов в РФ.

По мнению руководителя «Рольфа» сейчас на российском авторынке сложилась необычная ситуация: чтобы больше зарабатывать, надо меньше продавать. В пример Светлана Виноградова привела 2020 год: в пандемию коронавируса доходы оказались наибольшими. Тогда «Рольф» продал мало машин, затраты были низкими, кредиты дешёвыми, вдобавок, были и субсидированные кредиты.

Сейчас ситуация другая: на рынке избыток машин, эти машины давят на дилеров на уровне плана, чтобы выполнить план, необходимо брать дорогие кредиты. Дилеры вынуждены быстро продавать автомобили, «даже в минус», чтобы вытащить деньги для выплаты по кредитам. По оценкам гендиректора «Рольфа», на 1 января 2025 года у дилеров скопился восьмимесячный запас машин, и при таком раскладе у всех продавцов будет отрицательная доходность.

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Экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев солидарен с коллегой: по его мнению, затоваривание складов обернётся уходом с рынка некоторых китайских брендов и банкротством дилеров. Покупать машины россияне не торопятся: в феврале спрос обвалился на 25% в годовом выражении.