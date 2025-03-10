Необычная реплика создана автором амфибий для передачи Top Gear

Большинство Lamborghini Countach в наше время стоят огромных денег. Кроме того, большинство из них не предназначены для плавания...

© Carakoom

Это делает единственный в мире амфибийный Lamborghini Countach выгодной покупкой по любой цене. А по запрашиваемой цене чуть менее £18,995 (≈1,9 млн рублей) — это просто невероятная сделка.

Хорошо, на самом деле это объявление на eBay UK представляет собой реплику, построенную на трубчатом шасси. «Стоимость постройки была ужасной!» — говорится в объявлении, что почти наверняка является преуменьшением.

Но для реплики Countach эта работа впечатляет. Пропорции точны, в деталях тоже всё идеально. В объявлении говорится, что кузовные панели были отлиты с настоящего Countach 5000QV, с обновленным дизайном передней и задней части до версии Anniversary. Зазоры между панелями и работа дверей описываются как «превосходные», что больше, чем можно сказать о большинстве настоящих Countach.

К тому же, стандартный Countach не имеет вала отбора мощности для двух винтов, двойных рулей и переднего гидрокрыла.

Амфиборгини (фактическое название — Z1A, что явно не вызывает эмоций) был построен Майком Райаном, основателем британской компании SeaRoader Amphibious Vehicles и человеком, который помогал строить все те амфибийные проектные автомобили для Top Gear.

«Кошмар для постройки! Но конечные результаты того стоили», — говорит Райан о своем амфибийном Ламбо.

Здесь происходит удивительная инженерия. Подвеска на четырех колесах с толкателями и койловерами полностью регулируется, с гидравликой для сжатия подвески и втягивания колес в колесные арки для передвижения по воде. Кроме того, у него есть кнопка дымовой завесы. Да, как у Aston Martin Джеймса Бонда.

Как и следовало ожидать от единственного в своем роде столь восхитительно странного автомобиля, Амфиборгини прожил странную и необычную жизнь. Построенный с правым рулем для дорог Великобритании, он в какой-то момент был отправлен в США и переоборудован на левый руль, использовался в Голливуде, затем возвращен в Великобританию и снова переоборудован на правый руль.

В объявлении на eBay говорится, что после возвращения в Великобританию автомобиль был продан 15 лет назад и больше никогда не погружался в воду и даже не выезжал на дороги.

Поэтому Амфиборгини потребует значительных доработок, прежде чем снова будет пригоден для дорог. Топливная система, шины и тормоза нуждаются в ремонте, и в объявлении говорится, что ковровое покрытие салона и сиденья отсутствуют.

10 легендарных автомобилей Гаража особого назначения

На момент написания этого текста он все еще, по непонятным причинам, не продан на eBay UK по цене £18,995.