Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» выпустил первую партию лифтбеков Lada Granta Cross. Об этом сообщает паблик «ВКонтакте» Avtograd.

«В четверг 6 марта была собрана опытная партия Granta Liftback Cross в количестве 5 штук, все окрашены металлизированной эмалью «Платина» в самой максимальной комплектации, что возможна для Granta. Это климат-контроль, ПТФ, всевозможные подогревы, большая мультимедиа», — говорится в сообщении паблика.

До этого портал «Мотор» перечислил все опции, которые войдут в базовое оснащение новой модели «АвтоВАЗа» Lada Iskra.

«В список стандартного оборудования включены две подушки безопасности, антиблокировочная система, система динамической стабилизации и система помощи на подъеме, а также датчики света и дождя», — говорится в сообщении портала.

Кроме того, самая доступная версия Lada Iskra получит иммобилайзер, систему ЭРА-ГЛОНАСС, передние электростеклоподъемники.

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Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал выпуск Lada Niva Legend с новым мотором.