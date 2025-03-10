На продажу выставили уникальный советский спорткар "Юна"

Существующий в единственном экземпляре спорткар Юна продают за 4 млн рублей

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В подмосковном городе Истра на продажу выставили легендарную советскую самоделку – спорткар Юна, построенный в 1980-х братьями Станиславом и Юрием Алгебраистовыми. В объявлении говорится, что автомобиль продает собственник, все документы в наличии (ПТС и СТС), есть регистрация в ГИБДД.

Этот проект – близкий «родственник» другого DIY-проекта из СССР, спортивного купе Сатана за авторством еще двух братьев-самодельщиков, Анатолия и Владимира Щербининых, которые примерно за десять лет до этого создали свой первый автомобиль с кузовом купе – ГТЩ. Существовало всего около четырех машин Юна и Сатана, причем одна из последних сейчас тоже выставлена на продажу в Москве.

Но в отличие от той Сатаны (которая более чем за год так и не обрела владельца), продающийся экземпляр Юны находится в очень хорошем состоянии. Изначально эти машины строились с использованием агрегатов ГАЗ, но к настоящему моменту Юна в изрядной степени породнилась с иностранной техникой – приглашаем в комментарии знатоков по определению узлов, агрегатов и элементов интерьера.

Автомобиль со стремительным силуэтом, красивым заостренным носом и неустаревающими подъемными фарами щеголяет свежей краснотой кузова и отчетливо напоминает вовсе не самоделку, а породистый итальянский спорткар, отреставрированный и отлично себя чувствующий – по словам владельца, он «едет куда угодно».

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Очевидно, что сил и средств в восстановление этой легендарной машины и вдыхание в него совершенно новой жизни вложено немало. С учетом истории автомобиля его цена не кажется особенно высокой – за нее просят 4 250 000 рублей, но при этом есть торг. На данный момент это единственный оставшийся экземпляр Юны, замечает автор объявления. Понятно, что новый владелец должен быть ценителем, способным обеспечить автомобилю достойный уход... Здорово знать, что от этого проекта остались не только старые фото и журнальные статьи!