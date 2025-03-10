Китайский шик: тест минивэна GAC M8

Несколько лет назад сочетание «китайский минивэн» вызывало улыбку. Однако с тех пор на российском рынке появилось несколько классных машин, тем более что в КНР знают толк в микроавтобусах. Кстати, если во всём мире эти модели считаются достаточно скучными семейными автомобилями, но в Поднебесной — это роскошные и комфортные бизнес-шаттлы. И один из ярких представителей в сегменте — GAC M8, который попал на тест редакции Quto.ru.

© Quto.ru

Космолёт

Модель первого поколения, которая называлась GN8, была довольно скучной и ничем не цепляла взгляд. Но со сменой генерации китайцы не только сменили имя автомобиля, но и кардинально пересмотрели внешность вэна.

Теперь же машина выглядит очень футуристично, хотя и на любителя. Почти всю переднюю часть занимает огромная решётка радиатора с вертикальными «складками» и подсветкой, а массивная L-образная оптика с «клыками» и узором из диодных нитей ещё и имеет красивую приветственную анимацию — внимание окружающих обеспечено на любой остановке.

Профиль выглядит подтянутым и совсем не тяжёлым для машины длиной 5,2 метра. А вот 18-дюймовые колёса здесь выглядят слишком маленькими, сразу хочется поставить что-то более соответствующее остальным размерам.

© GAC

© GAC

© GAC

© GAC

© GAC

Бизнес-шаттл

Внутреннее оформление выглядит намного более сдержанно, чем внешнее. Но и скромным его назвать нельзя, особенно из-за яркой чёрно-красной цветовой гаммы, как на тестовом образце.

В отделке использовались мягкая кожа и алькантара, к качеству сборки претензий нет, сиденья — в меру жёсткие, удобные. Все материалы приятные на ощупь, да и в целом интерьер выглядит дорого. Самый жирный минус здесь — это обилие чёрного глянца, так что сохранять приличный вид поможет только использование тряпочки-«протирашки», причём регулярное.

Водителю положены скрытый под козырьком экран панели приборов, крупный монитор медиасистемы, при помощи которого нужно управлять абсолютно всем. А вот традиционных кнопок почти нет, разве что между дефлекторами вентиляции нашлось место для «аварийки», автоматического режима климат-контроля и обдува лобового стекла.

© GAC

© GAC

© GAC

© GAC

Интересно китайцы сделали селектор трансмиссии: это не шайба или стандартная «кочерга», а самый настоящий хрустальный спиннер, да ещё и с подсветкой! Вроде бы пустячок, но выглядит забавно. Рядом на центральном тоннеле рычажок переключения ездовых режимов и круговой обзор, клавиш подогрева сидений блок не предусматривает.

Салон вэна рассчитан на семь пассажиров, но главных здесь двое, и сидят они позади водителя, на капитанских креслах. Им положены все удовольствия: широкие мягкие подлокотники, подогрев, вентиляция, массаж и режим отдыха, в котором сиденья раскладываются в ложе, хотя и не полностью горизонтальное. Впрочем, даже несмотря на простор в салоне, высоким людям будет не очень комфортно, а подошвы ног будут упираться в передние спинки. Да и управлять всеми опциями приходится через немного задумчивые тачпады в подлокотниках, что не слишком удобно на ходу.

Зато тут есть подстаканники, откидные столики, объёмная ниша в центральном подлокотнике и целая россыпь USB-портов. Да и посадка очень удобная, сдвижные двери с электроприводом открывают широкий и высокий проём.

На третьем ряду — рассчитанный на трёх человек диван, который можно сдвинуть вперёд и назад. Удобств тут минимум, хотя места здесь хватит даже трём взрослым людям.

© GAC

© GAC

Агрегаты

На домашнем рынке минивэн предлагается с бензиновым двигателем или гибридной силовой установкой, но в России модель доступна исключительно с 2,0-литровым турбомотором на 231 силу и 380 Нм момента, в паре с которым работает 8-ступенчатый «автомат».

Спортивной производительности ждать от тандема не стоит — по паспорту автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9,8 секунды. Судя по ощущениям, данные похожи на правду. Но и упрекнуть агрегаты в задумчивости нельзя, от потока он не отстаёт ни на старте со светофора, ни в движении в разных условиях. Расход топлива — около 10 литров на 100 км пути в смешанном цикле.

Подвеска — очень мягкая, экипаж будто не едет по дороге, а плывёт на барже. Вэн уверенно скрывает все дефекты дороги на любой скорости. А вот к активному прохождению поворотов или, например, резкому объезду внезапно появившейся на пути ямы, массивный автомобиль не расположен: крены здесь очень неприятные. Но машине, рассчитанной на серьёзных бизнесменов, это и не нужно.

© GAC

© GAC

© GAC

Трудности перевода

Экран мультимедиа диагональю 14,6 дюймов почти не бликует (хотя стоит признать, что солнечных дней во время теста не выдалось, так что оценить это в полной мере не удалось), работает система без зависаний, а меню немного запутанное. Хотя основные функции найти не сложно.

Подключить смартфон через Apple CarPlay здесь можно, а вот владельцам устройств на базе Android предложено пользоваться не самой удобной системой Carbit Link. У нас так и не получилось состыковать китайский смартфон с этой китайской программой.

Общее впечатление портит русификация: некоторые опции переведены некорректно, а иногда — откровенно смешно. Например, в недрах мультимедиа можно найти «яркость прибора» (дисплеев), «аксессуары корпуса» (двери и окна), «скорость заблокирована» (блокировка дверей в движении), «открытие без свистка» (автоматическое открытие сдвижных дверей при распознавании смарт-ключа), и даже «теневой гонщик» (набор режимов езды). Часть настроек и вовсе осталась без перевода с английского — не солидно.

© GAC

© GAC

© GAC

© GAC

Бюджетник

На российском рынке диапазон цен на GAC M8 варьируется от 5 499 999 до 6 499 999 рублей. С одной стороны, это немало, но с другой — главным конкурентом первого поколения модели был Toyota Alphard, который на сегодняшний день в нашей стране официально не продаётся.

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Да и среди одноклассников из КНР машина на сегодняшний день остаётся едва ли не самым выгодным предложением: цены на Voyah Dream начинаются от 7 990 000 рублей, на Hongqi HQ9 — от 7 890 000 рублей.