Тест обновленного Chery Tiggo 4

Один из самых популярных компактных кроссоверов России — Chery Tiggo 4 — недавно пережил очередной рестайлинг. До полноценной смены поколений пока ещё далеко, но это обновление должно поддержать интерес к модели, которая серьёзно не менялась уже семь лет. Мы взяли самый доступный автомобиль марки на тест и выяснили, что в нем нового и стал ли он от этого лучше.

© Motor.ru

Прежде всего, обновление исключило из названия кроссовера приставку «Pro», которая появилась пару лет назад, чтобы не допустить путаницы с прежней версией автомобиля, всё ещё продающейся и представленной на официальном сайте. Но перепутать эти две машины в любом случае будет сложно, потому что выглядят они совершенно по-разному.

© Вячеслав Крылов

Как и полагается плановому рестайлингу, изменений не так уж и много, но они полностью поменяли восприятие автомобиля. Chery Tiggo 4 словно повзрослел: новые фары, решётка радиатора и бампер сделали его внешний вид строже — в стилистике старших моделей. Серьёзности добавляет уменьшение количества хромированных элементов на кузове, отказ от бесполезной имитации выхлопных патрубков и появление светодиодных задних фонарей, которые будут даже у автомобилей в базовой комплектации, но смотрятся при этом вполне современно и дорого.

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

Все остальные кузовные элементы остались теми же, но оцинкованных деталей после обновления стало больше. Это пусть и не самая интересная, но значимая для российских условий эксплуатация модернизация, но вот если заглянуть в салон, то там всё немного интереснее.

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

Интерьер стал тоже выглядеть взрослее и современнее. Большинство используемых материалов — недорогие, но приятные на ощупь. Есть регулировка руля по углу наклона и вылету, настройка поясничного подпора, полный набор необходимых подогревов, беспроводная зарядка, автоматический дальний свет, адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора и мультимедийная система с Apple CarPlay и Android Auto, которая работает шустро, без перебоев и выстроена логично. В общем, набор оборудования здесь вполне себе «взрослый».

Новые сиденья в целом удобные, но длины подушки рослым водителям недостаёт. При коротких поездках по городу это не напрягает, но в длительных начнёт утомлять, так как колени оказываются на весу. Немного бы помогла регулировка передней части подушки по высоте, но сделать это невозможно.

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

Не даёт расслабиться и настройка шасси. Топовая версия с 18-дюймовыми колёсами собирает слишком много мелочёвки и кажется чрезмерно плотной. При этом сильной изматывающей тряски нет, но постоянный виброфон на шершавом покрытии (особенно в дальней дороге) очень быстро начинает раздражать.

© Вячеслав Крылов

В то же время, энергоёмкость подвески отличная: она хорошо переваривает почти любые среднестатистические городские неровности, вроде небольших ямок или слегка вдавленных в дорожное покрытие люков, стараясь сглаживать их настолько, насколько это возможно. На металлических стыках, рельсах или лежачих полицейских автомобиль ощущается жестковатым, но не переходит ту грань, за которой начинается откровенный дискомфорт.

Если пересесть на машину с 17-дюймовыми колёсами, которые предлагаются для двух комплектаций из трёх, то кроссовер будет замечать меньше мелочи и станет слегка комфортнее, оставаясь при этом в меру плотным. Chery Tiggo 4 — это тот случай, когда даже небольшая разница в размерности колёс довольно существенно отражается на впечатлениях от езды. И в случае семейного автомобиля, скорее всего, единственного, хочется иметь что-то более сбалансированное и комфортное. Поэтому переплачивать за красивые большие колёса в данном случае не стоит.

© Вячеслав Крылов

Управляется кроссовер понятно и прогнозируемо, но обратной связи минимум. В стандартном режиме руль лёгкий и пустой, а в спортивном наполняется искусственной тяжестью и вязкостью, не давая при этом больше понимания того, что происходит с передними колёсами.

После рестайлинга Tiggo 4 остался только с одной силовой установкой: атмосферного мотора на 113 лошадиных сил и вариатора больше нет. В гамме остался только 147-сильный турбированный агрегат в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями.

© Вячеслав Крылов

Трансмиссия работает адекватно: задержки на кикдаун минимальны, а передачи переключаются своевременно. Лёгкие вибрации и подёргивания иногда, правда, всё же пробиваются. Чаще всего это происходит, если долго ползти в вялотекущих пробках, но сказать, чтобы такое поведение пугало или как-то очень сильно напрягало, нельзя. В подавляющем большинстве дорожных ситуаций «робот» никак не напоминает о своём существовании.

Официально заявленное время разгона до «сотни» — 10 секунд. В городе мощности мотора более чем достаточно, а на трассе хватает уже впритирку, но ехать можно не напрягаясь. Кроссовер мгновенно реагирует на нажатие педали газа, а в спортивном режиме становится даже резковатым.

© Вячеслав Крылов

В целом ездовые повадки кроссовера приятные. В качестве городского автомобиля на каждый день — очень неплохой вариант. Правда, бюджетным такой выбор назвать всё же вряд ли получится.

Базовый вариант стоит 2 380 000 рублей. Хотя оснащение богатое: светодиодные фары, камера заднего вида с парктроником, датчики света и дождя, кондиционер, подогревы передних сидений, руля и лобового стекла, а также мультимедийная система с Apple CarPlay.

© Вячеслав Крылов

Версия с беспроводной зарядкой, подогревом сидений второго ряда и климат-контролем будет стоить уже 2,5 миллиона, а в 2 680 000 рублей оценивается топовая модификация. В неё добавляется атмосферная подсветка, 18-дюймовые колёса, люк и набор различных водительских ассистентов.

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Выглядит дороговато, но с учётом различных скидок и маркетинговых предложений цену на средний вариант оснащения, самый оптимальный, на наш взгляд, можно опустить примерно до 2,1 миллиона рублей. А это выглядит уже интереснее. Потому что кроссовер и правда получился очень неплохим. Рестайлинг пошёл модели явно на пользу. /m