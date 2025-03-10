Чем вызвана волна скидок на автомобили в дилерских центрах

С началом весны в России многие дилеры предложили покупателям различные дисконтные программы на популярные модели.

© РИА Новости

Как полагает портал "Автовзгляд", одним из факторов жеста доброй воли со стороны автобизнеса является весомый спад реализаций новых авто, который на конец февраля составил 24%.

Причинами же самой стагнации в продажах, по версии специалистов портала, являются и высокая ставка рефинансирования, и возросший утилизационный сбор. Кроме того, подчас ложные заявления зарубежных автомобильных "беглецов" заставили людей поверить, что вернутся прежние марки, к которым они так привыкли, поэтому можно подождать начала их официальных продаж.

Однако, как известно, ко всему надо относиться с определенной долей скепсиса. Для многих ушедших брендов шлагбаум для входа уже закрыт, а иные, если и появятся, то уж точно не раньше следующего года. Поэтому, если задача купить машину, лучше всего приобрести ее в ближайшее время.

Помимо прочего, в последний зимний месяц снизился и импорт новых машин. Но даже в этой ситуации эксперты увидели и свои положительные стороны. Так, глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов заявил, что на фоне падения продаж многие импортеры начали видеть реальное положение дел на складах и стали корректировать объемы поставок. Это уже означает, что парковки дилеров не будут переполнены, а реализация возрастёт. Правда, вместе с этим пропадут и скидки.

Выгодно и удобно: как работают экосистемы для автолюбителей

Ранее "РГ" рассказала о том, для чего китайские компании массово локализуют в РФ производство своих автомобилей.