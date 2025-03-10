Чем вызвана волна скидок на автомобили в дилерских центрах

Чем вызвана волна скидок на автомобили в российских дилерских центрах
С началом весны в России многие дилеры предложили покупателям различные дисконтные программы на популярные модели.
Как полагает портал "Автовзгляд", одним из факторов жеста доброй воли со стороны автобизнеса является весомый спад реализаций новых авто, который на конец февраля составил 24%.
Причинами же самой стагнации в продажах, по версии специалистов портала, являются и высокая ставка рефинансирования, и возросший утилизационный сбор. Кроме того, подчас ложные заявления зарубежных автомобильных "беглецов" заставили людей поверить, что вернутся прежние марки, к которым они так привыкли, поэтому можно подождать начала их официальных продаж.
Однако, как известно, ко всему надо относиться с определенной долей скепсиса. Для многих ушедших брендов шлагбаум для входа уже закрыт, а иные, если и появятся, то уж точно не раньше следующего года. Поэтому, если задача купить машину, лучше всего приобрести ее в ближайшее время.
Помимо прочего, в последний зимний месяц снизился и импорт новых машин. Но даже в этой ситуации эксперты увидели и свои положительные стороны. Так, глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов заявил, что на фоне падения продаж многие импортеры начали видеть реальное положение дел на складах и стали корректировать объемы поставок. Это уже означает, что парковки дилеров не будут переполнены, а реализация возрастёт. Правда, вместе с этим пропадут и скидки.
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