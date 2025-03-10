Названы восемь недостатков китайского седана Omoda S5

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов назвал недостатки китайского седана Omoda S5.

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«От заднего ряда я ожидал большего. Седаны все еще ассоциируются с такси, но «сам за собой» я умещаюсь едва-едва, и до передней спинки остается всего ладонь. Да и крыша как-то близко», — сказал Виноградов.

Кроме того, даже в топовой версии для задних пассажиров нет дефлекторов в центральной консоли. Также у крышки багажника нет ручки, а спинка заднего сиденья складывается только целиком.

При резких маневрах задняя часть начинает «гулять» в поперечном направлении. Очевидно, что надо поработать над жесткостью сайлентблоков. Стоит перекалибровать и амортизаторы. На мелких неровностях Omoda S5 едет слишком жестко, отметил Виноградов.

Также эксперт отметил, что подкрылки в арках сделаны из самого громкого пластика на свете.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

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