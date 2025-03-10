Россиянин, купивший новый китайский автомобиль Jaecoo J7, был вынужден отправиться к дилеру из-за непонятного стука. Свою историю автолюбитель опубликовал на сайте Drive2.

По его словам, после покупки он стал обращать внимание на стук под сиденьем. Сперва он был негромким.

«Поначалу стук был еще терпимым, но спустя 600 километров он стал уж очень сильным», — пожаловался владелец машины.

Водитель считает, что звук идет от оси, которая проходит под сиденьем. Но самостоятельно он не смог решить проблему: эта часть машины закрыта металлом и пластиком. В салоне у дилера ему ответили, что стук под креслом действительно есть, но устранить его не смогли.

О похожей проблеме рассказывал и другой водитель. В комментариях под постом мужчина под ником korchagin94 сообщил, что в его Jaecoo J7 тоже был такой стук.

«Сиденье мне меняли, стук такой же был, и ушел. И рейку меняли — тоже стук ушел», — написал он.

А другой пользователь рассказал о «хрусте» под сиденьем, после ремонта он пропал, но вскоре снова появился.

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