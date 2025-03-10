Легендарный Mazda 6 уходит в историю. Японская Mazda заявила, что компанией принято решение об окончательном завершении производства культового седана Mazda 6, выпуск которого стартовал 23 года назад.

О завершении выпуска модели на внутреннем рынке, известной там под названием Atenza, было объявлено ещё год назад. На глобальном рынке производство хоть и продолжалось, но постепенно сворачивалось. Ранее Mazda 6 был снят с продажи в Великобритании, России, США, Канаде и Австралии. Окончательный выпуск автомобиля завершится после того, как иссякнут запасы комплектующих.

Отмечается, что этому решению способствовало снижение продаж модели. Так, в 2003 году объёмы реализации Mazda 6 на внутреннем рынке достигали 25 тысяч единиц, а к 2022 году они сократились до 2 тысяч. Сам производитель объяснял падение спроса на седан ростом популярности кроссоверов и внедорожников бренда.

Как лишиться прав за пьянку, даже будучи трезвым

Свято место пусто не бывает, поэтому место ушедшего автомобиля займёт электрический седан Mazda 6e. Его должны представить уже этим летом. Машина собрана на базе Mazda EZ-6, созданной специально для китайского рынка совместно с китайской компанией Changan Automobile.