Как поддельный масляный фильтр "убивает" мотор

Масляный фильтр - неотъемлемая часть системы смазки современного двигателя внутреннего сгорания. В ходе работы двигателя в систему смазки попадают продукты износа, сгорания топлива, загрязнения от неотфильтрованного воздуха и многое другое. От эффективной работы масляного фильтра зависит не только состояние и ресурс масла, но также надежность и качество работы двигателя. Руководитель отдела технического маркетинга Takayama Александр Сосновский рассказал "Российской газете", чем опасны как определить, что вам продают подделку.

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"Фильтр состоит из фильтровального элемента, перепускного и обратного клапанов. Первый обеспечивает фильтрацию масла, второй - защиту двигателя и поток масла в обход фильтра в момент пуска и прогрева, а также при загрязнении фильтра, третий - удерживает масло в фильтре после остановки двигателя, быстро подавая масло к узлам трения в момент первого запуска. Масляный фильтр, так же как и моторное масло, имеет определенный ресурс, заложенный производителем автомобиля. При замене масла всегда должен меняться и масляный фильтр, а качество масляного фильтра должно отвечать требованиям автопроизводителя. Когда масляный фильтр теряет ресурс, полностью заполняясь загрязнениями, для защиты двигателя открывается перепускной клапан и масло идет в обход фильтрации. Это необходимо для защиты мотора от масляного голодания и работы двигателя без смазки. Таким образом, поддельный или некачественный фильтр: - имеет некачественный фильтровальный элемент, который забьётся раньше установленного производителем срока и будет пропускать масло с частицами загрязнений напрямую в двигатель. Как скоро это произойдёт - зависит уже от качества самого фильтра. - имеет некачественный обратный клапан. Масло будет стекать из фильтра в масляный поддон и при каждом запуске время достижения полного смазывания будет существенно увеличено, что приведет к повышенному износу ДВС. - имеет некачественный перепускной клапан, может срабатывать раньше положенного и масло будет реже проходить через фильтровальный элемент или позже положенного, что может привести к повреждению фильтровального элемента", - отметил эксперт.

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