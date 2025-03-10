"Волгу" ГАЗ-24 в музейном состоянии выставили на продажу

На одном из сайтов бесплатных объявлений в продаже появился седан ГАЗ-2410 1990 года выпуска. Как заявляет продавец, автомобиль находится в оригинальном заводском состоянии - настоящая капсула времени.

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Из описания также известно, что бежевая "Волга" эксплуатировалась редко, а к обслуживанию подходили со всей ответственностью, потому что это не просто автомобиль, а мечта. Хранился седан в гараже.

Автомобиль укомплектован бензиновым двигателем объёмом 2.4 литра мощностью 90 л.с. и механической коробкой передач. Цена - 1,9 млн рублей, но возможен торг.

ГАЗ-24-10 является модернизацией двадцать четвёртой "Волги", выпуск осуществлялся с конца 1985 по 1993 годы.

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Общий тираж автомобиля в разных модификациях составляет около 417,5 тысячи экземпляров.