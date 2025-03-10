Эксперт «За рулем» рассказал, какую версию Lada XRAY с пробегом не стоит покупать

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В своей новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев назвал надежные версии разных моделей Lada с пробегом до 100 000 км. Вопрос интересный, ведь вазовские машины остаются самыми дешевым на вторичке – как выбрать недорогую машину с пробегом, да чтоб служила долго?

Часть материала посвящена модели, которая стоит особняком – это Lada XRAY, базирующийся на «логановской» платформе B0. Его настойчиво позиционировали как компактный кроссовер, по сути же это пятидверный переднеприводный хэтч с клиренсом 195 мм и скромным багажником 361 л. Есть у него и однозначные плюсы, и некоторые вполне ощутимые минусы.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– До 2016 года предлагали версию с двигателем Renault H4M и коробкой JH3. В 2017‑м остались только вазовские моторы 106 и 122 л. с. Более мощный сочетается с механикой JR5 – отличная коробка, но старший двигатель более капризен. А при 106‑сильном двигателе служит обычная вазовская КП. Оба варианта, впрочем, приемлемы, а вот версия с роботом похожа на неликвид.

В базе отсутствуют кондиционер и подогрев сидений, но есть АБС, системы стабилизации и помощи при старте в гору. «Музыку» хвалят. С комплектациями завод мудрил и предлагал всякие пакеты дооснащения – надо изучать каждую конкретную машину.

Подвеска очень крепкая, но есть вопросы к стойкости некоторых элементов. В обилии мелких поломок XRAY не уличен. К тому же завод оперативно реагировал на рекламации, внося изменения в конструкцию. Вердикт: все нормально, кроме робота.

Как сэкономить на ТО

А что еще из вазовских машин посмотреть при бюджете до миллиона? Читайте в новой статье «За рулем»!