Названа первая модель Nordcross в России

В прошлом году стало известно, что в активе компании Geely появилось несколько новых брендов. В их числе были уже запущенный Knewstar, а также Nordcross. По информации "Китайских автомобилей", под ним планируют продавать автомобили на базе Lynk & Co.

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Первой моделью Nordcross в России, вероятно, станет кроссовер 001. Именно его сфотографировали во время визита на производственный центр Heilongjiang North Special Purpose Vehicle делегации китайских чиновников.

Это предприятие создано в 2006 году в Муданьцзяне и до недавнего времени специализировалось на выпуске модифицированных коммерческих авто. Осенью прошлого года начата модернизация с инвестиционным фондом 30 млн юаней, и теперь центр готов к выпуску массовых автомобилей.

Важно, что Heilongjiang North Special Purpose Vehicle формально не имеет связей с Geely, владеющей Lynk & Co. Таким образом, компания может без риска попасть под санкции расширить модельный ряд в России.

Обзор авторынка за 2024 год: рост продаж и ожидание падения

Кроссовер Lynk & Co 09 дебютировал в июне 2021 года. Он построен на передовой архитектуре Volvo SPA. Флагманская модель представлена с бензиновым турбомотором 2.0 (252 л.с.), которому помогает при старте 48-вольтный стартер-генератор, а также с гибридными силовыми установками с максимальной отдачей 520 л.с. и 844 Нм.