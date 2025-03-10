За сколько можно купить ВАЗ-2103 из фильма «Жига. На полной скорости»
Как предполагают редакторы издания, после премьеры киноленты многие россияне захотят купить себе аналогичный, а, значит, «Жигули» третьей модели неизбежно подорожают. Впрочем, уже сейчас ценники некоторых экземпляров способны удивить. Так, в Москве продают «тройку» 1976 года, пробег которой составляет 9750 километров. Её цена — 2 500 000 рублей.
ВАЗ-2103 из первой серии можно приобрести, заплатив 1 000 000 рублей. Это будет вариант, оборудованный красным салоном итальянского производства, пробежавший, как уверяет продавец 100 000 километров.
В Хасавюрте продают автомобиль 1976 года, невероятно похожий на машину из фильма. Правда, этот автомобиль оборудован панорамным люком, красным кожаныым салоном и продвинутой аудиосистемой. Его цена — 305 000 рублей.
Низ рынка, как отмечает 110KM, это экземпляры стоимостью всего лишь 35-60 тысяч рублей. Увы, но часть таких «Жигулей» имеет проблемы по части документов, а, кроме того, наверняка подкинут немало технических проблем.
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И продолжая тему олдтаймеров. В Москве продают фантастически красивый Buick Riviera 1969 года — соответствующее объявление было опубликовано на платформе Авито Авто.