В РФ привезли Hyundai Mufasa

Как выяснила "Российская газета" в ходе мониторинга классифайдов, один из дилеров привез в РФ партию новых Hyundai Mufasa. Стоимость кроссоверов - 3 600 000 рублей. Впрочем, если воспользоваться всеми скидами, то можно уменьшить эту сумму до 2 600 000 рублей. За эти деньги сейчас можно приобрести "китайца".

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Hyundai Mufasa построен на платформе Tucson пятой генерации и призван заменить в строю Hyundai ix35, который до недавнего времени выпускался в Китае.

Длина модели составляет 4475 мм - это на 25 мм меньше, чем у ix35. Но зато места в салоне у новинки однозначно больше за счет увеличенной на 40 мм колёсной базе - до 2680 мм.

Кроссовер получил двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 160 л.с. и крутящим моментом 193 Нм, который агрегатируется 6-ступенчатой АКП.

Внутри - единая панель с двумя экранами (по 12,4 дюйма каждый), сенсорный блок управления микроклиматом и нефиксируемый селектор трансмиссии.

Из оснащения можно выделить кожаную обивку сидений, панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль и электромеханический ручник.

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