Haval представил в Китае новый кроссовер

Китайский автобренд Haval официально представил второе поколение плагин-гибридного кроссовера Xiaolong Max, сообщает carnewschina.com.

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Обновленный автомобиль можно отличить по новым светодиодным фарам, «парящей» крыше и 19-дюймовым колесным дискам с дизайном в форме лепестков. Длина кроссовера составляет 4780 мм при колесной базе 2810 мм. На выбор покупателям предложат пять цветов кузова: зеленый, серый, синий, белый и черный. Салон может быть оформлен в трех оттенках: белом, коричневом и черном.

Автомобиль получил гибридную силовую установку на базе 1,5-литрового 114-сильного бензинового двигателя с аккумуляторной батареей емкостью 27,54 кВт·ч. Кроме того, будет доступна версия Hi4 plug-in с 1,5-литровым турбомотором мощностью 154 л.с.

До этого компания Sollers начала продажи в России полноприводных пикапов Sollers ST8, производство которых налажено в Ульяновске.

Автомобиль будет продаваться в России по цене от 2,82 млн рублей. Он доступен с двумя силовыми агрегатами и с двумя уровнями оснащения. Базовая версия снабжена бензиновым мотором 2.4 мощностью 204 л.с., шестиступенчатой механической трансмиссией и полным приводом. В стандартное оборудование входят 18-дюймовые колесные диски, кресла с тканевой обивкой и подогревом, электрические стеклоподъемники, камера заднего вида, защитное покрытие кузова.

По данным портала «Автоновости дня», автомобиль может появиться на российском рынке под названием Haval F8.

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