В продажи появились электрические микрокары Bestune Pony

Как стало известно редакции Quto, на нескольких площадках появились предложения купить такой автомобиль: цена варьируется от 910 000 до 1 050 000 рублей. Длина этой четырёхместной трёхдверки не превышает трёх метров (для сравнения, внешний габарит отечественной «Оки» составлял 3,2 метра).

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В базовой версии модели единственный электромотор развивает 27 л.с., а для его питания можно заказать аккумулятор ёмкостью 9,4 или 13,9 кВт⋅ч. Но также есть вариант отдачей 41 сила, с которым идёт литий-железо-фосфатная батарея на 18,11 кВт⋅ч.

В списке оборудования имеются подушка безопасности водителя, антиблокировочная система тормозов, простая медиасистема, кондиционер, задний парктроник, камера заднего вида, виртуальная приборная панель.

Кстати, именно Bestune Pony стал первым компактным электрокаром, получившим медиасистему, которая поддерживает нейросети DeepSeek. Благодаря этому автомобиль имеет продвинутого голосового помощника.

Можно ли использовать масло 5W-40 вместо 5W-30

Между тем, стало известно, за сколько можно купить ВАЗ-2103 из фильма «Жига. На полной скорости» — премьера самой картины состоится 27 марта 2025 года.