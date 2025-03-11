Honda вернет клиентам переплаты за автомобили

Речь идет о людях, купивших автомобили по завышенным ценам. По данным издания Carscoops, выплатить компенсацию постановил генеральный прокурор штата Мэриленд. Согласно материалам дела, автосалон обманным путем вынуждал покупателей доплачивать сверх официальной стоимости машин. В результате дилерский центр принял решение пойти на мировое соглашение с властями, чтобы избежать дальнейших судебных разбирательств.

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Согласно материалам дела, дилерский центр применял недобросовестные и вводящие в заблуждение методы торговли. К примеру, продавцы взымали с покупателей «комиссию за продажу» в размере двух процентов, которая не предусмотрена законами штата. Кроме того, сотрудники автосалона навязывали клиентам дополнительное оборудование и услуги. В результате покупатели до последнего не знали итоговую стоимость машин.

Итоговая сумма компенсации неизвестна. В рамках мирового соглашения дилер выплатит генеральной прокуратуре три миллиона долларов. Вероятно, клиенты автосалоны были обмануты примерно на такую же сумму. В свою очередь, представители Darcars Honda заявили, что были готовы доказать свою невиновность в суде, однако решили выплатить компенсацию и штрафы, чтобы не ввязываться в дальнейшие судебные разбирательства.

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